Borderlands 3: Kampf um die Beute im Koop-Modus nicht länger nötig - 4Players.de

Mussten die Spieler bei Borderlands 2 noch unter sich ausmachen, wer welche Beute innerhalb der Gruppe erhält, fällt dieser kompetitive Touch im Koop-Modus bei dritten Teil des Looter-Shooters weg - sofern man es möchte. Das gab Scott Kester, Art Director bei Gearbox Software, im Rahmen eines Beitrags beim PlayStation Blog bekannt. Darüber hinaus soll man auch dann gemeinsam losziehen können, wenn die Erfahrungsstufen der jeweiligen Figuren weit auseinanderliegen. Selbst als niedrig gelevelte Charakter soll man in diesen Konstellationen immer noch genug Schaden austeilen können und damit ein wertvoller Bestandteil der Gruppe sein."Unabhängig von der jeweiligen Stufe oder dem Fortschritt bei Missionen kann man mit seinen Freunden online oder auf dem Couch zusammenspielen. Jeder von euch wird nicht nur eine ordentliche Portion Schaden austeilen, sondern auch einen unabhängige Ausschüttung von Beute erhalten. Loot-Ninjas gehören der Vergangenheit an! Falls man es vorziehen sollte, nach den klassischen Koop-Regeln von Borderlands 2 mit geteilter Beute loszuziehen, kann man sich selbstverständlich auch dafür entscheiden", schreibt Kester.Man scheint bei Borderlands 3 die Koop-Abenteuer also deutlich flexibler gestalten zu können. Erscheinen soll der Titel am 13. September für PS4, Xbox One und PC, wo er zeitexklusiv im Epic Store veröffentlicht wird.Letztes aktuelles Video: Offizieller Ankuendigungstrailer