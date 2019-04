Borderlands 3: ECHOcast-Twitch-Erweiterung und bevorstehende "Gameplay-Enthüllung" - 4Players.de

Gearbox Software und 2K Games haben die ECHOcast-Twitch-Erweiterung als Teil von Borderlands 3 angekündigt. Die besagte Erweiterung wird bereits bei der "Gameplay-Enthüllung" ( Borderlands Twitch-Kanal ) des Shooter-Looters am 1. Mai um 19 Uhr verfügbar sein."Angenommen, du hast dein SHiFT und dein Twitch-Konto verknüpft, dann kannst du mit der offiziellen Borderlands 3 ECHOcast-Twitch-Erweiterung mit Livestreams von Borderlands 3 auf eine Reihe witziger Arten interagieren, und bekommst einen Vorsprung bei der Zusammenstellung deines Arsenals im Spiel vor der Veröffentlichung am 13. September. Die Verknüpfung des SHiFT- und Twitch-Kontos ist nicht erforderlich, um die ECHOcast-Erweiterung als Zuschauer zu nutzen. Aber wenn du es nicht tust, kannst du nicht an den Rare Chest Events wie unten beschrieben teilnehmen", schreiben die Entwickler.Nutzer der ECHOcast-Twitch-Erweiterung können via Twitch einen Blick auf den Rucksack, die Ausrüstung und den Skilltree des Streamers bzw. Content-Creators betrachten, sofern dieser die Erweiterung nutzt. Details zu den nötigen Accounts und der Verbindung der SHiFT- und Twitch-Konten findet ihr hier "Wenn das Menü ausgeklappt ist, siehst du Buttons, die dem Kammer-Jäger-Profil deines Lieblingsstreamers entsprechen, das aktuelle Inventar, einen Skill-Tree sowie einen SHiFT-Button. Über diesen kannst du den Verbindungsstatus überprüfen, ein SHiFT-Konto erstellen oder dein Twitch-Konto verknüpfen/trennen."Neben Kammer-Jäger-Profil, Inventar und Skilltree soll es "Rare Chest Events" gegen. Hierzu heißt es: "Eines der spannendsten Features der ECHOcast-Twitch-Erweiterung verleiht dir eine Chance, die gleiche Beute im Spiel zu erhalten, die ein Streamer in seltenen Kisten findet, die in der Regel von mächtigen Feinden bewacht werden. Halte die Augen offen, denn sobald ein Spieler eine seltene Kiste öffnet, hast du nur 30 Sekunden, um beim Event mitzumachen. Beachte, dass sich die Beute, die du erhältst, automatisch an deinen Level anpasst, wenn du sie über dein Postfach im Spiel abholst. Wenn du zu den Gewinnern gehörst, erhältst du eine Benachrichtigung von der Erweiterung und hast dann 30 Sekunden Zeit, zu wählen, welchen Gegenstand aus der Kiste du erhalten möchtest. Dieser Gegenstand wird dann automatisch deinem mit Twitch verknüpften SHiFT-Konto hinzugefügt und du kannst ihn dann in deinem Postfach im Spiel abholen, sobald Borderlands 3 am 13. September erscheint! Du musst mindestens 18 Jahre alt sein und ein SHiFT- und Twitch-Konto haben, um an dieser Promotion teilnehmen zu können. Die Promotion findet vom 01.05.2019 von 19:45 Uhr bis 22:45 Uhr MESZ und am 02.05.2019 von 1:45 Uhr bis 4:45 Uhr MESZ statt. Die Belohnungen haben keinen Geldwert. Zum Einlösen der Belohnungen sind das Spiel Borderlands 3 und ein SHiFT-Konto erforderlich. Nicht eingelöste Belohnungen verfallen."Letztes aktuelles Video: ECHOcast Twitch Extension