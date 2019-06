Borderlands 3: Ballern + Beute = Beullern? Die vier Kammer-Jäger im E3-Trailer - 4Players.de

Auch Borderlands 3 war auf der Microsoft-Pressekonferenz mit einem Trailer präsent. Der Clip stellte die vier neuen Kammer-Jäger kurz vor: Moze "Die Schützin", FL4K "Der Bestienmeister", Zane Flynt "Der Agent" und Amara "Die Sirene"."Vier brandneue Kammer-Jäger machen sich in Borderlands 3 auf, um die Galaxis zu retten - jeder von ihnen mit mehr Anpassungsmöglichkeiten als in allen Vorgängerspielen zusammen. Moze ist eine Schützin, die digistructen und einen Mech steuern kann. Amara ist eine Sirene die Feinde mit ihren ätherischen Fäusten zu Klump hauen kann. FL4K ist ein Bestienmeister, dessen Tierchen am liebsten Banditen fressen. Und Zane ist ein Agent, der mit seinem Kriegsspielzeug das Schlachtfeld in Aufruhr versetzt."Borderlands 3 wird am 13. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die PC-Version wird bis zum 20. April 2020 exklusiv über den Epic Games Store vertrieben. Danach soll sie auch wieder bei anderen digitalen Verkaufsplattformen angeboten werden.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer - Wir sind der Wahnsinn"Der originale Shooter-Looter kehrt zurück mit Bazillionen von Waffen und einem Abenteuer voller Wahnsinn! Ballere dich als einer von vier neuen Kammer-Jägern mit jeweils ganz eigenen Skills, Fähigkeiten und Anpassungen durch neue Welten und Feinde. Spiel solo oder mit Freunden, um dich irren Gegnern zu stellen, hol dir massenweise Beute und rette deine Heimat vor den skrupellosesten Kultanführern der Galaxis."