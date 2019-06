Borderlands 3: Langes Spielszenen-Video: Moze zeigt ihre Feuerkraft und ihren Mech - 4Players.de

Gearbox Software zeigt im folgenden Video (Laufzeit: 10 Minuten) ausführliche Spielszenen aus Borderlands 3 . Zu sehen ist Moze "Die Schützin" (auf Stufe 26) in der Mission "Lair of the Harpy" - und wenn es hart auf hart kommt, kann sie einen Mech "digistructen" und steuern, zum Beispiel im Kampf gegen den Badass Psycho am Anfang.Borderlands 3 wird am 13. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die PC-Version wird bis zum 20. April 2020 exklusiv über den Epic Games Store vertrieben. Danach soll sie auch wieder bei anderen digitalen Verkaufsplattformen angeboten werden.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Spielszenen Zur Vorschau : Na also! Erst kommt jahrelang gar nichts und dann ist es plötzlich genau wie immer: schießen, looten, lachen, looten, schießen, looten, lachen usw. Borderlands 3 macht endlich dort weiter, wo Borderlands 2 bzw. dessen Pre-Sequel bzw. diverse Neuauflagen in gleich mehrfacher Ausführung aufgehört haben. Und? Bringt‘s das heute noch? Wir haben für eine Vorschau mal wieder Waffen gesammelt und Projektile verteilt.