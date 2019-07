Borderlands 3: Wäre laut Gearbox ohne die Auszeit mit Battleborn nicht so gut geworden - 4Players.de

"Okay, wir haben also Teil 1 und 2 so ziemlich nahtlos nacheinander produziert. Ich arbeitete an beiden Spielen und wir waren müde. Und wir so: 'Sollten wir noch ein weiteres machen?' Und wir wollten das nicht, wir brauchten eine Pause. Denn wenn wir keine Pause gehabt hätten, glaube ich kaum, dass wir etwas so Gutes abgeliefert hätten. (...) Dank der Güte des wunderbaren 2K erlaubten sie uns zu sagen: 'Hey, wir wollen mal dieses Battleborn-Ding ausprobieren, wir wollen quasi unsere Palette zurücksetzen, wir werden mal diese Sache ausprobieren'. Das taten wir auch - und weißt du was - wenn wir dieses Spiel nicht gemacht hätten, wäre Borderlands 3 nicht so gut geworden, wie es jetzt ist. Es inspirierte uns dazu, etwas anders an die Dinge heranzugehen."Borderlands 3 wird am 13. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die PC-Version wird bis zum 20. April 2020 exklusiv über den Epic Games Store vertrieben. Danach soll sie auch wieder bei anderen digitalen Verkaufsplattformen angeboten werden.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Spielszenen

Zur Vorschau : Na also! Erst kommt jahrelang gar nichts und dann ist es plötzlich genau wie immer: schießen, looten, lachen, looten, schießen, looten, lachen usw. Borderlands 3 macht endlich dort weiter, wo Borderlands 2 bzw. dessen Pre-Sequel bzw. diverse Neuauflagen in gleich mehrfacher Ausführung aufgehört haben. Und? Bringt‘s das heute noch? Wir haben für eine Vorschau mal wieder Waffen gesammelt und Projektile verteilt.