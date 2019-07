Borderlands 3: Claptrap versucht sich an einer Naturdoku über Pandora - 4Players.de

Screenshot - Borderlands 3 (PC) Screenshot - Borderlands 3 (PC) Screenshot - Borderlands 3 (PC) Screenshot - Borderlands 3 (PC) Screenshot - Borderlands 3 (PC) Screenshot - Borderlands 3 (PC) Screenshot - Borderlands 3 (PC)

2K Games und Gearbox Software haben einen weiteren Trailer zu Borderlands 3 veröffentlicht. Diesmal präsentiert Claptrap zusammen mit "Steve" die Flora und Fauna von Pandora."Ein kaum bewohnbarer Felsen, den die Kinder der Kammer zu ihrer Heimatwelt gemacht haben. Pandoras sengend heiße Wüsten, die wilden Tiere und die aufblühende Banditen-Population haben alle, die den Planeten zähmen und seine Ressourcen ausbeuten wollten, überfordert. Die Ruinen der Anlagen von Dahl, Atlas und Hyperion liegen verstreut in der Gegend, bewohnt von allen Arten von Skags, Rakks, Varkids und Spiderants, die darauf aus sind, dich zu fressen und zu töten. Und zwar in der Reihenfolge."Der Publisher schreibt: "Jetzt sind es nur noch ein paar Monate, bis Borderlands 3 am 13. September startet, darum haben wir unseren guten Claptrap beauftragt, eine seriöse Dokumentation über die Flora und Fauna zu drehen, die man auf dem allseits beliebten Wüstenhöllen-Planeten findet: Pandora. Ist nicht so gut gelaufen. Der erste (und vermutlich letzte) Teil von Claptraps unüberlegter Naturdoku-Serie "Claptrap präsentiert: Pandora" ist jetzt verfügbar. "Letztes aktuelles Video: Claptrap Steve - Epidose 1 Pandora