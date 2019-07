Borderlands 3: Duelle, Interaktion mit Freunden, Zugänglichkeits-Optionen und Ping-System - 4Players.de

Gearbox Software und 2K haben auf der Guardian Con in Orlando (Florida) einige Social-Features wie Duelle (1v1v1v1-Multiplayer-Gefechte), Livestreaming-Tools und Zugänglichkeits-Optionen von Borderlands 3 näher vorgestellt. Präsentiert wurde ebenfalls das neue Ping-System, mit dem man effektiv mit den Koop-Partnern im Multiplayer kommunizieren kann, ohne sprechen zu müssen. Wenn man Gegner, Beutekisten, Waffen oder andere wichtige Orte in der Spielwelt anpingt, werden diese sowohl in der Spielwelt als auch auf der Minikarte markiert, damit alle Spieler sie sehen können - inkl. Kommentar des Spieler-Charakters.Gearbox bestätigte auch, dass die Duelle zurückkehren werden und man über das neue Frei-für-Alle-Duellfeature in 1v1v1v1-Multiplayer-Gefechte einsteigen kann. Gearbox kündigte auch die Integration von Rich Presence Discord, Aktivitätsgruppen-basierte Spielersuche und asynchrone Spielersuche an, mit der man weiterspielen kann, während das Matchmaking-System nach neuen Spielern sucht."In Borderlands 3 muss man keine Gruppe bilden und gemeinsam mit Freunden spielen, um eine Verbindung mit ihnen zu spüren. Objekte, die Freunde verkauft haben, können in Automaten auftauchen, damit du sie kaufen kannst, man kann das Postsystem benutzen, um sich gegenseitig Objekte zu schicken, und über die Freundesliste im Spiel kannst du das Inventar, den Skill-Baum und die Herausforderungs-Fortschritte deiner Freunde ansehen. Außerdem wirst du wissen, wenn deine Freunde auf seltene Gegner gestoßen sind, denn wenn du das Schwarze Brett an Bord der Sanctuary III besuchst, bekommst du Missionen angeboten, um genau diese seltenen Gegner zu besiegen, die darin garantiert spawnen", schreiben die Entwickler.In Sachen "Zugänglichkeit" wird man die gesamte Steuerung komplett frei belegen kann, egal ob man auf Konsole oder PC spielt, wodurch Borderlands 3 voll kompatibel mit dem Xbox Adaptive Controller ist. Zu den weiteren erwähnten Zugänglichkeits-Features gehören die Zielhilfe, eine Umschaltfunktion für das Kopfwackeln, automatisches Hochziehen, Sprinten und Ducken. Dazu kommen Untertitel-Optionen (darunter Schriftgröße und Deckkraft) sowie Anpassungsmöglichkeiten für Farbenblinde.Die Streaming-Features wurden folgendermaßen beschrieben: "Die innovative ECHOcast-Twitch-Erweiterung wurde zwar ursprünglich schon im Mai vorgestellt, aber Gearbox bestätigte beim Forum auf der Guardian Com zusätzliche Funktionen. Die Spieler können sich nicht nur die Ausrüstung und Skill-Bäume der Streamer ansehen und haben eine Chance, echte Beute für das Spiel zu gewinnen, während sie auf Twitch zusehen, mit der Erweiterung können die Spieler auch Events im Spiel eines Streamers starten, sobald bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Dazu gehören die Events 'Moxxi's Mixer', 'Badass Viewer' und weitere." Weitere Details findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Claptrap Steve - Epidose 1 Pandora