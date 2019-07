Borderlands 3: Im neuen Trailer regiert der Wahnsinn - 4Players.de

Liesel Weppen schrieb am 16.07.2019 um 16:37 Uhr

Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird Borderlands 3 doch erst in 8 Monaten released? *SCNR*

Und wenn ich mir die Anzahl der Kommentare zu Meldungen über BL3 hier (und auch anderswo) so angucke, ist der Hype schon längst vorbei.