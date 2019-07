Borderlands 3: Kammer-Jäger "Zane" im Charakter-Trailer - 4Players.de

In Borderlands 3 wird es bekanntlich vier neue (spielbare) Kammer-Jäger geben, die alle einzigartige Fähigkeiten im Kampf haben. Zane Flynt, ein Profikiller, der eigentlich schon halb im Ruhestand ist, Jahrzehnte der Spionage hinter sich und einen Haufen Gadgets im Ärmel hat, wird im folgenden Trailer näher vorgestellt.Die drei anderen Kammer-Jäger sind die Schützin Moze, die Sirene Amara und der Bestienmeister FL4K. Borderlands 3 wird am 13. September 2019 für PC (zunächst im Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Charakter-Trailer Zane