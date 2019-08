Borderlands 3: Kammer-Jägerin "Moze" im Charakter-Trailer - 4Players.de

In Borderlands 3 wird es bekanntlich vier neue (spielbare) Kammer-Jäger geben, die alle einzigartige Fähigkeiten im Kampf haben werden. Zu ihnen gehört Moze, eine kampfgestählte Soldatin, die die Vladof-Armee gemeinsam mit ihrem besten Freund, einem riesigen Iron-Bear-Mech, hinter sich gelassen hat.Die vier Kammer-Jäger in Borderlands 3 sind der halb im Ruhestand befindliche Profikiller Zane , die Schützin Moze, die Sirene Amara und der Bestienmeister FL4K. Borderlands 3 wird am 13. September 2019 für PC (zunächst im Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Charakter-Trailer Moze