Borderlands 3: Kammer-Jäger-KI und Bestienmeister FL4K im Charakter-Trailer - 4Players.de

Vier neue Kammer-Jäger, die alle einzigartige Fähigkeiten im Kampf haben, wird es bekanntlich in Borderlands 3 geben. Einer dieser Kammer-Jäger ist FL4K - eine aufstrebende KI. Seine drei treuen Tier-Gefährten helfen ihm dabei, seine Beute auf einer niemals endenden Jagd quer durch die Galaxis aufzuspüren und zu erlegen.Darüber hinaus kann man sich die Skill-Bäume und alle verfügbaren Upgrade-Optionen der vier Kammer-Jäger jetzt auf der offiziellen Website ausführlich anschauen.Die vier Kammer-Jäger in Borderlands 3 sind der halb im Ruhestand befindliche Profikiller Zane , die Schützin Moze , die Sirene Amara und der Bestienmeister FL4K. Borderlands 3 wird am 13. September 2019 für PC (zunächst im Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Charakter-Trailer FL4K