Borderlands 3: Des Wahnsinns fette Beute im Trailer - 4Players.de

2K Games und Gearbox Software wollen vor der gamescom 2019 auf Borderlands 3 einstimmen und haben passend dazu einen neuen Trailer veröffentlicht, der den "ganzen Wahnsinn in der Spielwelt" zeigen soll. Zu sehen sind "Arschlöcher, böse Kultisten, Badass-Kammer-Jäger und fette Beute". Für die gamescom: Opening Night Live (19. August: ab 20 Uhr) ist eine "besondere Ankündigung" geplant.Die vier Kammer-Jäger in Borderlands 3 sind der halb im Ruhestand befindliche Profikiller Zane , die Schützin Moze , die Sirene Amara und der Bestienmeister FL4K . Borderlands 3 wird am 13. September 2019 für PC (zunächst im Epic Games Store; kein Preload), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Darüber hinaus kann man sich die Skill-Bäume und alle verfügbaren Upgrade-Optionen der vier Kammer-Jäger auf der offiziellen Website ausführlich anschauen.Letztes aktuelles Video: Trailer Die Borderlands gehören dir