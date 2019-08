Borderlands 3: Offizieller Video-Guide zu Waffen, Wagen und Wahnsinnigen - 4Players.de

2K Games und Gearbox haben einen unterhaltsamen Guide veröffentlicht, in dem ihr alles Wichtige erfahrt, was ihr zu Borderlands 3 wissen müsst. Das nachfolgende Video beschreibt neben den Kammerjägern jedenfalls auch Bösewichte, Fahrzeuge, Waffen und mehr.Das vierte Borderlands erscheint kommenden Monat, genauer gesagt am 13. September. Wir haben uns vor einigen Wochen schon einen ersten Eindruck verschafft - alles dazu lest ihr in unserer Vorschau