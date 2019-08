Borderlands 3: Systemanforderungen und Grafikoptionen im Überblick - 4Players.de

Die Systemanforderungen der PC-Version von Borderlands 3 stehen fest. Darüber hinaus wird es diverse Grafikoptionen in dem Shooter-Looter von Gearbox Software und 2K Games geben. Man wird u.a. die Bildwiederholrate, das Sichtfeld, die Auflösungsskalierung, die Grafikqualität etc. an die persönlichen Präferenzen und die Leistungsstärke des eigenen Systems anpassen können.