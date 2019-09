Borderlands 3: Veröffentlichungszeitpunkt und Preload der Daten (auch auf PC) - 4Players.de

Screenshot - Borderlands 3 (PC) Screenshot - Borderlands 3 (PC)

Gearbox Software und 2K Games haben Details zum weltweiten Start von Borderlands 3 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One bekanntgegeben . Der Shooter-Looter wird am 13. September 2019 um 00:00 Uhr (CEST / MESZ) auf PlayStation 4 und Xbox One freigeschaltet. Eine Stunde später sind die PC-Spieler dran: Um 01:00 Uhr geht es am 13. September 2019 los.Der Preload der Daten soll etwa 48 Stunden vorher als Download zur Verfügung stehen. Auch im Epic Games Store auf PC soll die Preload-Funktion geboten werden. Bisher war dieses Feature in der epischen Store-Baustelle nicht möglich."Unabhängig davon, auf welcher Plattform du spielst, freuen wir uns, dir mitzuteilen, dass Borderlands 3 schon etwa 48 Stunden vor dem für deine Region angegebenen Startdatum und der angegebenen Uhrzeit als Download zur Verfügung steht", schrieben die Entwickler Letztes aktuelles Video: Offizieller Guide fuer die Borderlands