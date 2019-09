Borderlands 3: Über 200.000 gleichzeitig aktive Spieler auf PC; Borderlands-2-Rekordwert bereits geschlagen - 4Players.de

Fun Fact: On PC, the data is that the launch day peak concurrent players of Borderlands 3 is about *twice-as-high* as the all time peak concurrent players of Borderlands 2. WOW! You guys are great!



Die PC-Fassung von Borderlands 3 ist bekanntlich nur im Epic Games Store erhältlich. Trotz der Zeitexklusivität und diverser Store-Boykottaufrufe meldete Randy Pitchford (CEO von Gearbox Software) einen erfolgreichen Verkaufsstart. Via Twitter teilte er mit, dass der Spitzenwert der gleichzeitig aktiven Spieler in Borderlands 3 am Tag der Veröffentlichung in etwa doppelt so hoch wie der Allzeit-Bestwert des Vorgängers war. Laut SteamCharts war der Allzeit-Höchstwert von Borderlands 2 bei 123.596 gleichzeitig aktiven Spielern. Der Wert wurde im September 2012 verzeichnet. Im gleichen Monat war das Spiel veröffentlicht worden. Demnach waren ca. 240.000 bis 250.000 Spieler gleichzeitig im dritten Teil am gestrigen Freitag aktiv.Der Shooter-Looter ist am 13. September 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht worden. Die PC-Version wird bis zum 20. April 2020 exklusiv über den Epic Games Store vertrieben. Sie ist danach auch bei anderen digitalen Verkaufsplattformen erhältlich.2K Games und Gearbox Software werden Borderlands 3 kontinuierlich mit kostenlosen saisonalen Inhaltsupdates und kostenlosen Raid-ähnlichen Events namens Takedowns versorgen, von denen das erste Event bereits in diesem Herbst erscheint. Darüber hinaus sind vier größere Kampagnen-Erweiterungen geplant, die allesamt im Season-Pass enthalten sind, jedoch bei Veröffentlichung auch einzeln erworben werden können. Das erste dieser DLC-Packs soll in diesem Winter erscheinen.Letztes aktuelles Video: Cinematic Launch Trailer Lets Make Some Mayhem