Borderlands 3: "Eliminierung in Maliwans Geheimanlage" vorgestellt - 4Players.de

"Performance und Stabilität: Spielperformance und Stabilität gehören nach wie vor zu unseren wichtigsten Anliegen. Die ersten Früchte dieser Arbeit werden im kommenden November-Patch mit verschiedenen spielweiten Verbesserungen spürbar. Wir arbeiten auch weiterhin hart an der Performance und Stabilität und auch in den kommenden Patches wird es Verbesserungen in dieser Hinsicht geben.

Die Bank: Die Erweiterung der Bank war das am häufigsten gewünschte Feature der Community. Wir haben euch laut und deutlich gehört und bereits mit den Grundlagen begonnen. Die erste von mehreren geplanten Erweiterungen wird mit der Veröffentlichung von "Eliminierung in Maliwans Geheimanlage" einhergehen. Freut euch auf eine erhebliche Bank-Erweiterung, die den bestehenden Platz mehr als verdoppelt. Auch in den zukünftigen Veröffentlichungen wird es Erweiterungen geben.

Spezielle Beute-Pools für Bosse: Einige von euch haben sich gewünscht, im Spiel leichter Ausrüstung zu finden. Daher haben wir die Beute-Pools (die Daten, die festlegen, welche Beute fallen gelassen wird) aktualisiert, so dass Bosse gezielter bestimmte Ausrüstung fallen lassen. Ihr könnt also zu einem bestimmten Boss gehen, wenn ihr nach bestimmter Ausrüstung sucht. Wir arbeiten gerade aus, welcher Boss welche Ausrüstung hat, und haben vor, auch dies im November-Patch einzubauen.

Charakter-Buffs: Im späteren Verlauf des Spiels bei aktiviertem Chaosmodus verhalten sich die Spielergefährten (Mozes Iron Bear, FL4Ks Tiere und Zanes Digiklon/SNTL) laut Meldungen leider nicht so, wie wir es erwartet hatten. Wir versuchen dies zu korrigieren, indem wir den Schaden durch entsprechende Skills und Ausrüstung anpassen. Unser Ziel ist es, möglichst viele gut spielbare Charakter-Varianten zu ermöglichen.

Zusätzliche Chaosstufen und Chaos 2.0: Der Chaosmodus ist eine fantastische Ergänzung der Borderlands-Welt. Nach dem extrem positiven Feedback der Community haben wir hart daran gearbeitet, ihn noch einmal mit zahlreichen Verbesserungen aufzumöbeln, die im Zuge mehrerer Updates eingebaut werden. Das erste Update wird als Teil von "Eliminierung in Maliwans Geheimanlage" veröffentlicht und beinhaltet die erste neue Chaosmodus-Schwierigkeitsstufe: Chaos 4. Stellt euch auf eine ziemliche Herausforderung ein, mit härteren Gegnern, die die Spieler mit bestens abgestimmten Charakter-Varianten belohnen. Es wird auch einen neuen Satz legendärer Ausrüstung geben, den man nur in Chaos 4 erhält, um die ganz hartgesottenen Spieler zu belohnen. Auf lange Sicht möchten wir den Chaosmodus mit mehr Benutzeroberflächen-Unterstützung, neuen Chaos-Modifikatoren für gravierendere Gameplay-Veränderungen, Chaos-Playlists, neuen Belohnungen und zusätzlichen Chaos-Schwierigkeitsstufen ausstatten. Wir freuen uns schon sehr auf Chaos 2.0 und werden mehr davon berichten, wenn die Veröffentlichung näher heranrückt.

Automaten: Marcus hat den Ruf nach mehr Automaten erhört, also werfen wir ein paar neue auf mehreren Karten ab. Es gibt neue Munitions- und Gesundheitsautomaten außerhalb einiger Boss-Arenen und ein paar weitere in einigen der größeren Umgebungen. Und zwar hier: Athenas, Atlas-HQ, Skywell-27, Lectra Stadt, Jakobs-Anwesen, Gefräßiger Baldachin, Tazendeer-Ruinen und Scheiterhaufen der Sterne.

Überspringbare Zwischensequenzen: Wir grübeln gerade darüber nach, wie wir es am besten handhaben können, dass man Zwischensequenzen überspringen kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach, da beim Abspielen der Zwischensequenzen stellenweise wichtige Ereignisse im Spiel ausgelöst werden. Damit also der Missionsfortschritt keinesfalls beeinträchtigt wird, müssen wir uns jede Sequenz ansehen und sicherstellen, dass danach noch alles korrekt abläuft. Wir haben aber schon ein paar Ideen, wie wir das Problem lösen. Es wird also wahrscheinlich nicht mehr lange dauern.

Ziel-Dummy: Wünscht ihr euch einen einfacheren Weg, um eure Ausrüstung auszuprobieren? Am Schießstand auf Sanctuary III wird es bald einen Ziel-Dummy geben! Wir halten das für einen guten Ort, da eure Bank ebenfalls auf dem Schiff ist. So könnt ihr eure Ausrüstung auf der Sanctuary III ausprobieren und verwalten, ohne dass ihr woanders hinreisen müsst. Wir bauen das Feature wahrscheinlich im Dezember ein."

Gearbox Software hat in der zweiten Episode der Borderlands-Show u.a. den (kostenlosen) Endspielinhalt "Eliminierung in Maliwans Geheimanlage" vorgestellt, der am 21. November 2019 für Borderlands 3 erscheinen wird. Im Gegensatz zu den zeitlich begrenzten saisonalen Events wie aktuell "Blutige Ernte" handelt es sich bei den Eliminierungen um dauerhafte Ergänzungen in Form von Koop-Missionen für vier Spieler auf Level 50. Eliminierungen sollen ungefähr 30 bis 45 Minuten dauern."In "Eliminierung in Maliwans Geheimanlage" bittet dich Lorelai - die beim Kampf gegen die Maliwan-Truppen und deren versuchte feindliche Übernahme der Atlas Corporation auf Promethea geholfen hat -, den Kampf vor Maliwans Haustür auszutragen, mit einem Erstschlag gegen eine ihrer sichersten Einrichtungen. Ein Angriff auf Maliwan und seine scheinbar unendliche Armee von Soldaten mit fortschrittlichster Technologie mag nach einer Selbstmordmission klingen, aber davon hast du schließlich schon einige überlebt."Im Borderlands-Blog heißt es weiter: "Du hast die Möglichkeit, diese Eliminierung alleine anzugehen, aber sei nicht zu überrascht, wenn du dann nicht mal an Maliwans erster Verteidigungslinie vorbei kommst. Zum Glück ist die Spielersuche eine Option für Eliminierungen. Wenn du also nicht zu einer gut eingespielten Crew aus Kammer-Jägern gehörst, kannst du dich mit anderen zusammentun, um euch gemeinsam dem brutalen Test eures Könnens in der Eliminierung zu stellen. (...) Maliwans Geheimanlage wird von ihren besten Soldaten bewacht - nicht der 0815-Infanterie, die du bisher weggepustet hast. Auf dieser Karte wirst du auf tonnenweise Maliwan-Spezialeinheiten sowie drei unglaublich harte Bosskämpfe treffen. Randy hat einige der neuen Maliwan-Söldner erwähnt, die auf dich warten, etwa die Krawallsoldaten, deren Schilde Elementarschaden absorbieren und auf dich zurück lenken können, sowie Tarnsoldaten, die sich so geschickt verbergen können, als hätten sie FL4Ks Action-Skill "Entschwinden" geklaut. Wenn du die "Eliminierung in Maliwans Geheimanlage" im Wahrer-Kammer-Jäger-Modus angehst, werden dir sogar noch mehr Varianten von Feinden begegnen. In der Borderlands Show konntest du auch einen kurzen Blick auf Wotan den Unbesiegbaren werfen, einen mechanischen Riesen-Boss, der aus der Deckung seines gewaltigen Schirms heraus Raketensalven abfeuert.""In der fünften und letzten Woche der Feier können alle Spieler einen zeitlich begrenzten SHiFT-Code einlösen, um sich vier gruselige Kammer-Jäger-Köpfe zu sichern, einen für jeden der vier spielbaren Kammer-Jäger in Borderlands 3. Hol dir diese nagelneuen kosmetischen Objekte, indem du den nachfolgenden Code auf Borderlands.com, auf der Gearbox-SHiFT-Seite oder im Social-Menü in Borderlands 3 einlöst, bevor er am 5. November um 09:00 Uhr MEZ deaktiviert wird: K9W3T-BJZ59-B9SHB-6B3JT-T9CFF."Außerdem hatten die Entwickler kürzlich bekanntgegeben , welche weiteren Verbesserungen in den nächsten Wochen und Monaten in Angriff genommen werden sollen.Letztes aktuelles Video: Video-Test