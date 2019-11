Borderlands 3: Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot: Erste Story-Erweiterung angekündigt - 4Players.de

Erkunde ein glamouröses neues Reiseziel voller einmaliger Zonen, die dem verschwenderischen Lebensstil und den schmutzigen Geschäften von Handsome Jack alle Ehre machen;

Schließe dich Moxxis Team exzentrischer Charaktere in einer Reihe von spannenden Kampagnenmissionen an, um den ultimativen Casino-Raub durchzuziehen;

Entdecke bei Nebenmissionen und Crew-Herausforderungen verborgene Geheimnisse und seltsame Geschehnisse im Handsome Jackpot;

Stell dich der Vergangenheit Pandoras, indem du die Hyperion-Kräfte bekämpfst, die Handsome Jack überlebt haben – darunter noch nie dagewesene Feinde und übergroße Bosse;

Perfektioniere die Ausstattung deines Kammer-Jägers mit brandneuen legendären Waffen und legendärer Ausrüstung;

Ergänze deine Sammlung um noch mehr Anpassungsobjekte, darunter Kammer-Jäger-Köpfe und -Skins, Waffen-Schmuckstücke, ein ECHO-Gerät-Skin und neue Emotes.

Alle Bosse verfügen jetzt über dedizierte Beute-Pools, damit du legendäre Objekte zielgerichteter farmen kannst;

Der maximale Platz in der Bank wurde von 50 auf 300 Slots angehoben; wie üblich kannst du bei Marcus an Bord der Sanctuary III SDUs kaufen, um deine Bank zu vergrößern;

Ein Ziel-Dummy mit einer sehr vertrauten Maske wurde auf dem Schießstand auf der Sanctuary III aufgebaut, damit du deine Waffen in Ruhe testen kannst;

Auf vielen Karten wurden zusätzliche Automaten aufgestellt;

Die Spieler werden allgemeine Verbesserungen bei der Performance des Benutzerinterfaces bemerken.

Am 19. Dezember 2019 werden Gearbox Software und 2K mit " Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot " alias "Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot" das erste Kampagnen-Add-on zu Borderlands 3 veröffentlichen: "Moxxi heuert dich an, um die Kontrolle über eine heruntergekommene Raumstation zu übernehmen, die einst vom berüchtigten Handsome Jack errichtet wurde, als er noch Präsident der Hyperion Corporation war. Beim Handsome Jackpot handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den vergnüglichsten Glücksspielort der gesamten Galaxis: Neonreklamen, Spielautomaten und Goldstatuen sind quasi überall. Allerdings wimmelt es dort auch nur so vor zahlreichen Modellen von tödlichen Hyperion-Loader-Bots und durchgeknallten Plünderern, die seit Jacks Tod an Bord gefangen sind. Und das ist noch nicht alles:Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot eignet sich für Charaktere mit mindestens Level 13, passt sich aber automatisch an, sodass auch Kammer-Jäger mit höherem Level eine Herausforderung mit angemessener Beute finden. Um auf diesen Inhalt zugreifen zu können, musst du die Sanctuary III freigeschaltet haben, deine Raumschiff-Basis, die du am Ende des Prologs der Kampagne erreichst. Weitere Informationen zur ersten Erweiterung von Borderlands 3 findest du hier."Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot ist das erste von vier DLC-Packs, die sich für Borderlands 3 in Entwicklung befinden. Es ist im Season Pass und der Borderlands 3 Super Deluxe Edition enthalten. Außerdem könne man den Sci-Fi-Shooter vom 21. bis zum 24. November 2019 kostenlos auf Xbox One und PlayStation 4 ausprobieren.Letztes aktuelles Video: Moxxis Ueberfall auf den Handsome JackpotDarüber hinaus steht das nächste kostenlose Inhalts-Update an: "Sowohl Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage als auch der Modus Chaos 4 werden mit dem nächsten Patch eingeführt, damit die Veteranen unter den Kammer-Jägern mehr Möglichkeiten haben, ihr Können unter Beweis zu stellen.Bei Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage handelt es sich um eine brandneue raidmäßige Herausforderung besonders für koordinierte Koop-Partys mit vier Charakteren auf maximalem Level, bei der du noch besser kämpfen musst, da die Möglichkeiten zum Wiedereinstieg begrenzt sind. Mit dem neuen Modus Chaos 4 erhält der Chaosmodus eine neue Variante, bei der alle Spieler-Malusse entfernt und dafür zwei zufällige Modifikatoren eingesetzt werden: einer wendet einen Bonus bei den Spielern an, einer bei den Gegnern. Hier gibt es auch einen Satz legendärer Ausrüstung, die nur bei aktiviertem Chaos 4 fallengelassen wird."Die Aktualisierung soll zudem folgende Änderungen am Spiel vornehmen:Außerdem hat Gearbox Chaos 2.0 angekündigt, "einen langfristigen Plan zur Überholung des Chaosmodus, mit mehr Unterstützung des Benutzerinterfaces, neuen Chaos-Modifikatoren, die das Gameplay drastischer verändern, Chaos-Playlists, neuen Belohnungen und weiteren Chaosstufen, durch die man sich arbeiten kann." Weitere Informationen zu Chaos 2.0 soll es 2020 geben.