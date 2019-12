Borderlands 3: Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot: Der Auftakt der ersten Erweiterung im Video - 4Players.de

Gearbox Software hat den Auftakt aus "Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot", dem ersten Kampagnen-Add-on für Borderlands 3 , in Videoform veröffentlicht . Der Clip dauert mehr als 13 Minuten. Die Erweiterung wird am 19. Dezember 2019 erscheinen."Moxxi heuert dich an, um die Kontrolle über eine heruntergekommene Raumstation zu übernehmen, die einst vom berüchtigten Handsome Jack errichtet wurde, als er noch Präsident der Hyperion Corporation war. Beim Handsome Jackpot handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den vergnüglichsten Glücksspielort der gesamten Galaxis: Neonreklamen, Spielautomaten und Goldstatuen sind quasi überall. Allerdings wimmelt es dort auch nur so vor zahlreichen Modellen von tödlichen Hyperion-Loader-Bots und durchgeknallten Plünderern, die seit Jacks Tod an Bord gefangen sind."Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot ist das erste von vier DLC-Packs, die sich für Borderlands 3 in Entwicklung befinden. Es ist im Season Pass und der Borderlands 3 Super Deluxe Edition enthalten.Letztes aktuelles Video: Moxxis Heist of the Handsome Jackpot Gameplay