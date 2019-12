Borderlands 3: Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot: Erste Erweiterung veröffentlicht - 4Players.de

Die erste Erweiterung zum Shooter Borderlands 3 von Gearbox Software wurde veröffentlicht: "Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot" lässt sich für 14,99 Euro erwerben - oder auch im Season-Pass, der für 49,99 Euro erhältlich ist (bzw. auch in anderen Editionen steckt). Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot ist das erste von vier DLC-Packs, die sich für Borderlands 3 in Entwicklung befinden. Der Epic-Store erläutert "Bist du bereit für die fetteste Beute deiner Karriere? Dann hat Moxxi genau den richtigen Auftrag für dich, Zuckerschnute: einen traditionellen Raubüberfall. Sie hat es auf das Raumstation-Casino „Handsome Jackpot“ abgesehen, wo früher reges Treiben herrschte. Das ehemals florierende Reiseziel ist seit dem Tod seines Besitzers, des berüchtigten Handsome Jack, komplett abgeriegelt. Dabei war eben dieses Casino ursprünglich Moxxis Traumprojekt, doch Jack nahm es ihr aus reiner Bosheit weg, als die beiden sich trennten. Das Motiv für diesen Überfall ist also ein absolut persönliches, und du wirst dein Leben aufs Spiel setzen müssen, wenn du Moxxi hilfst, mit ihrer Vergangenheit abzuschließen.Moxxi stellt eine Crew zusammen, um die heruntergekommene Station zu plündern, und du hast dich als würdig erwiesen, Teil ihres bunt zusammengewürfelten "Expertenteams" zu werden. Dir winkt ein Tresor voller Eridium, Bargeld und legendärer Beute. Wenn der Überfall gelingt, wirst du reicher sein, als du es dir je erträumt hast. Es gibt da nur ein kleines Problem: Die Station wird von einer Armee alarmbereiter Hyperion-Sicherheitskräfte bevölkert, die den Handsome Jackpot bewachen, und die durchgedrehten Casinobesucher sitzen dort seit der Abriegelung fest. So findet Handsome Jack auch über den Tod hinaus noch Wege, dir das Leben schwerzumachen.Wird das Glück bei diesem Überfall mit hohem Einsatz auf deiner Seite sein, Kammer-Jäger? Zeit, aufs Ganze zu sehen und herauszufinden, wie die Würfel fallen.- Erkunde ein glamouröses neues Reiseziel voller einmaliger Zonen, die dem verschwenderischen Lebensstil und den schmutzigen Geschäften von Handsome Jack alle Ehre machen.- Schließe dich Moxxis Team exzentrischer Charaktere in einer Reihe von spannenden Kampagnenmissionen an, um den ultimativen Casino-Raub durchzuziehen.- Entdecke bei Nebenmissionen und Crew-Herausforderungen verborgene Geheimnisse und - Stell dich der Vergangenheit Pandoras, indem du die Hyperion-Kräfte bekämpfst, die Handsome Jack überlebt haben – darunter noch nie dagewesene Feinde und übergroße Bosse.- Perfektioniere die Ausstattung deines Kammer-Jägers mit brandneuen legendären Waffen und legendärer Ausrüstung.- Ergänze deine Sammlung um noch mehr Anpassungsobjekte, darunter Kammer-Jäger-Köpfe und -Skins, Waffen-Schmuckstücke, ein ECHO-Gerät-Skin und neue Emotes."Letztes aktuelles Video: Moxxis Heist of the Handsome Jackpot Gameplay