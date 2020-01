Borderlands 3: Mini-Event Farm-Fieber vom 16. bis 30. Januar

Seltene Spawns erscheinen garantiert;

Es besteht eine höhere Chance, dass sämtliche Gegner mit speziellen Beute-Pools (z. B. seltene Spawns, benannte Bosse usw.) legendäre Ausrüstung daraus fallenlassen; Außerdem steigt die Frequenz von Salbungen für diese Ausrüstung;

Die Schwierigkeit von Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage wird an die Größe der Spielergruppe angepasst, statt standardmäßig auf Gruppen mit vier Spielern ausgelegt zu sein (nur auf PC, PS4 und Xbox One).

Vom 16. bis zum 30. Januar findet in Borderlands 3 das Mini-Event "Farm-Fieber" statt, bei der vor allem die Chance steigen soll, legendäre Beute einzuheimsen. In den kommenden zwei Wochen werden seltene Gegner entsprechend häufiger erscheinen und hinterlassen nach ihrem Ableben gleichzeitig noch vermehrt spezielle legendäre Gegenstände.Ebenso wird im Zeitraum der Schwierigkeitsgrad für "Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage" gesenkt, so dass es sowohl Trupps als auch Einzelspielern leichter fallen dürfte, die dortigen Bosse zu besiegen und wertvolle Belohnungen mitzunehmen.Gearbox Software und 2K fassen die Rahmenbedingungen des Mini-Events folgendermaßen zusammen: