Borderlands 3: Gearbox erläutert Erhöhung der Level-Obergrenze und neues saisonales Event

"Wahrer Eliminierungs-Modus



In den Hotfixes für Borderlands 3 am 30. Januar haben wir euch unsere Pläne für den Wahren Eliminierungs-Modus mitgeteilt, da Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage jetzt ja standardmäßig auf die Gruppengröße skaliert wird. Der Wahre Eliminierungs-Modus bietet den extremen Schwierigkeitsgrad, den wir ursprünglich für Eliminierungen beabsichtigt hatten, ausgelegt auf eine vollständige Gruppe von vier gut ausgestatteten Kammer-Jägern. Um auf den Wahren Eliminierungs-Modus zuzugreifen, betätigt einfach den Schalter an der rechten Seite der Tür, die zu Beginn der Karte aus der Luftschleuse hinausführt. Denkt daran: Das soll einer der anspruchsvollsten Inhalte in ganz Borderlands 3 sein, also lasst euch nicht entmutigen, wenn euer Team im Wahren Eliminierungs-Modus plattgemacht wird, nachdem er mit dem Februar-Patch aktiv wird.



Erhöhung der Level-Obergrenze



Bei der ersten Erhöhung der Level-Obergrenze planen wir derzeit eine Erhöhung des Maximallevels der Kammer-Jäger von 50 auf 53, zeitgleich mit dem Debüt des Herzschmerztags. Damit habt ihr drei weitere Skill-Punkte für eure Skill-Bäume, mit denen ihr eure bestehenden Kammer-Jäger-Varianten verstärken oder mit neuen zusätzlichen Fähigkeiten experimentieren könnt. Ihr könnt eure aktualisierten Kammer-Jäger-Varianten mit unseren Skill-Baum-Editoren auf den Charakter-Webseiten zu Amara, der Sirene, FL4K, dem Bestienmeister, Moze, der Schützin, und Zane, dem Agenten, planen. Es wird später noch weitere Informationen zu zukünftigen Erhöhungen der Level-Obergrenze geben und wir haben vor, auch alle weiteren Erhöhungen der Level-Obergrenze als kostenlose Erweiterungen für das Spiel zur Verfügung zu stellen.







Performance und Stabilität



Wir arbeiten weiterhin an Borderlands 3 für alle Plattformen. Mit jedem der kommenden Patches wird es Updates zur Verbesserung des Spielerlebnisses geben. Die nächste Runde mit Verbesserungen für das Benutzerinterface kommt mit dem zweiten Kampagnen-Add-on. Das Community-Feedback ist für die Formung dieser Verbesserungen unentbehrlich, wenn ihr also auf Probleme stoßt, reicht bitte eine Anfrage bei support.2k.com ein.



Update für das Überspringen von Zwischensequenzen



Schon bald wird man die Zwischensequenzen im Spiel überspringen können! Wir testen dieses Feature gerade und rechnen damit, es mit dem bevorstehenden Februar-Patch veröffentlichen zu können. Man wird alle Zwischensequenzen, ob man sie schon gesehen hat oder nicht, überspringen können, wenn man solo spielt. Bei einer Multiplayer-Gruppe kann der Host sie überspringen.



Wächterrang-Optionen



In zuvor veröffentlichten Plänen für die Zukunft haben wir unsere Absicht mitgeteilt, Spielern die Möglichkeit zu geben, mächtige Vorteile zu deaktivieren, die mit Wächterrängen verbunden sind. Diese Veränderung kommt mit dem Februar-Patch und erlaubt die individuelle Deaktivierung einzelner Vorteile. Man kann auch das komplette System deaktivieren, um ein ursprünglicheres Erlebnis beim Hochleveln zu haben. Für die Zukunft planen wir, das Wächterrang-System mit weiteren Vorteilen zu erweitern. Wir planen, diese neuen Vorteile zusammen mit dem zweiten Kampagnen-Add-on einzuführen, aber sie werden nicht an diesen Inhalt gebunden sein.



Event-Optionen



Wir haben das Feedback der Community während des saisonalen Events Blutige Ernte laut und deutlich gehört: Ihr wollt eine Möglichkeit, laufende Events zu aktivieren und zu deaktivieren. Dieses Feature wird mit dem Februar-Patch eingeführt. Wenn das saisonale Event Herzschmerztag läuft, könnt ihr die spielweiten Effekte durch dieses Event im Hauptmenü an- und ausschalten.

Verbesserungen bei 'Kämpfe um dein Leben'



'Kämpfe um dein Leben' ist ein wichtiger Bestandteil des Koop-Erlebnisses und wir haben einige Möglichkeiten gefunden, wie wir dieses System verbessern können. Wir haben vor allem vor, den Interaktionsradius zwischen den Spielern zu vergrößern und anderen Spielern die Wiederbelebung deutlicher zu vermitteln. Außerdem sollen sich mehrere Spieler an der Wiederbelebung beteiligen können. Wir rechnen damit, dass dies im März eingeführt wird.



Chaos 2.0



Mit dem Patch und den Hotfixes für Borderlands 3 vom 21. November haben wir den Chaosmodus um die noch härtere Stufe Chaos 4 erweitert, aber es folgen noch weitere umfassende Änderungen für Chaos 2.0 im März. Wir arbeiten noch am Feinschliff einiger Elemente und es wird ein separates Update dafür in der Zukunft geben, das sich damit befasst, wie Chaos 2.0 das Endspiel-Erlebnis in Borderlands 3 beeinflussen soll.



Neue Elemente für die ECHOcast-Twitch-Erweiterung



Die Borderlands 3 ECHOcast-Twitch-Erweiterung, mit der Zuschauer direkt mit Borderlands 3-Streamern interagieren und sogar Teile der gleichen Beute einheimsen können, ist zu einem Riesen-Hit in unserer Community geworden. Derzeit bietet die ECHOcast-Erweiterung Rare Chest Events, Badass-Zuschauer-Events und Piñata-Events für den Twitch-Stream-Wahnsinn, und in naher Zukunft wollen wir noch weitere Events hinzufügen. Wir würden gern ein Moxxi-Event einführen, das wir bereits während der Guardian Con 2019 haben durchblicken lassen, bei dem die Spieler Cocktails mit Twitch-Bits mixen können, die den Streamer buffen oder debuffen. Wir hoffen, die ECHOcast-Twitch-Erweiterung im März damit ausstatten zu können.



Unsere Herangehensweise bei Balance-Änderungen



Während wir neue Inhalte entwickeln, behalten wir stets die Balance im Auge, um sicherzugehen, dass man Borderlands 3 auch in den kommenden Jahren genießen kann, genau wie bei den vorherigen Borderlands-Titeln. Wir machen lieber Buffs als Nerfs. Aber in sehr extremen Fällen schreiten wir eventuell ein, um die Stärke von Waffen, Ausrüstung oder Skills zu reduzieren, die konkurrierende Optionen überflüssig erscheinen lassen.



All diese Veränderungen werden vorgenommen, damit sich Borderlands 3 sowohl für Neulinge als auch für Veteranen gut anfühlt. Wir sind bestrebt, dass sich euer Kammer-Jäger über alle Levels hinweg einzigartig, mächtig und wirkungsvoll anfühlt, es soll also immer aufregend bleiben, wenn man neue Ausrüstung sammelt, egal welche neue Kammer-Jäger-Variante ihr auch anpeilt. Weitere Einsichten darüber, wie wir das Balancing bei Borderlands 3 angehen, könnt ihr in diesem Interview mit dem Creative Director von Borderlands 3, Paul Sage, lesen.



Demnächst mehr auf der PAX EAST



Das ist alles, was wir heute mitzuteilen haben. Aber keine Sorge, wir haben noch viel mehr für Borderlands 3 auf Lager. Wir werden nicht nur das Spiel basierend auf den sich entwickelnden Bedürfnissen der Community weiterhin aktualisieren, wir planen auch jede Menge neue Inhalte und kostenlose Events, damit das Spiel für Spieler aller Level aufregend bleibt.



Ihr wollt mehr über die kommenden Inhalte wissen? Dann schaut euch bei der PAX East am 27. Februar das Gearbox-Forum an! Es wird ab 20:30 MEZ live über twitch.tv/borderlands gestreamt. Stellt euch auf einen Haufen spannender neuer Inhaltsankündigungen ein, darunter die vollständige Enthüllung der zweiten kostenpflichtigen Kampagnen-Erweiterung von Borderlands 3!



Seht euch auf jeden Fall die heutige Episode der Borderlands Show an, mit weiteren Zusammenhängen und Einblicken von Borderlands 3 Live Lead Graeme Timmins, und schickt uns auch weiterhin euer konstruktives Feedback. Nochmals Dankeschön und wir sehen uns auf der PAX East!"

