Borderlands 3: Level-Obergrenze steigt auf 57, Chaosmodus 2.0 und Kartelle-Event

Am 26. März erscheint nicht nur der DLC "Wummen, Liebe und Tentakel: Die Hochzeit von Wainwright & Hammerlock" für Borderlands 3 sondern auch ein Update für das Hauptspiel. Mit dem Update steigt das neue Maximallevel für Kammer-Jäger von 53 auf 57. Dadurch können die Spieler vier weitere Skill-Punkte verdienen und zwei abschließende Fähigkeiten gleichzeitig ausrüsten."Den Streaming-Fans bietet das neue Moxxtail-Event für die ECHOcast-Twitch-Erweiterung neue Möglichkeiten, mit ihren Lieblingsstreamern zu interagieren und sie zu unterstützen. Dieses neue Event nutzt Twitchs Premium-Währung 'Twitch-Bits', um den Spielern zu ermöglichen, gemeinsam Cocktails zu erstellen, die den Streamern Buffs verleihen, wenn sie im Spiel geliefert wurden. Mehr darüber, wie das genau funktioniert, findet man in diesem hilfreichen Blog-Eintrag", schreibt der Publisher.Für April sind der Chaosmodus 2.0 (Änderungen am Benutzer-Interface, zusätzliche Chaos-Modifikatoren und ein chaosspezifisches Waffen-Dropsystem) und das saisonale Event "Rache der Kartelle" geplant."In Chaos 2.0 bekommt der Chaosmodus eine eigene Registerkarte in deinem ECHO-Gerät. So musst du zum Anpassen nicht jedes Mal zum Sockel der Sanctuary III. Jetzt gibt es 10 Chaos-Level zu meistern und mehr als 25 Chaos-Modifikatoren. Diese werden nach Schwierigkeit eingestuft, je nachdem, inwiefern sie eine Anpassung an einen neuen Spielstil erfordern. Dein Chaos-Level bestimmt außerdem, welche Art von Beute du bekommst. Eine Waffe mit Chaos 4 besitzt beispielsweise bessere Werte als die gleiche Waffe mit Chaos 2. So bereitet dich die Ausrüstung, die du auf einem Chaos-Level erlangst, aufs nächste Level vor."Anthony Nicholson, Head of DLC Production von Gearbox Software, sagte zur Rache der Kartelle: "Maurice kehrt zurück und beauftragt die Spieler, Kartellmitglieder überall in den Borderlands auszuschalten. Sind Maurices Anforderungen erfüllt, schickt er einen zum Anwesen – einem brandneuen Schauplatz, wo ein packender Bosskampf wartet. Da es drei verschiedene Gruppierungen gibt, die man bekämpfen kann, ist die Konfrontation in diesem Bereich bei jedem Durchgang anders. Das Event geht über sechs Wochen, aber kann, wie von den Fans gewünscht, für die Dauer des Events aktiviert oder deaktiviert werden."Weitere Details zum DLC, zum Kartelle-Event und zum Chaosmodus 2.0 findet ihr in der Zusammenfassung der neuesten Episode der Borderlands Show.Letztes aktuelles Video: Guns Love and Tentacles - First 12 Minutes of Gameplay