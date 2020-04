Borderlands 3: Die Erforschung des humanen Darm-Mikrobioms als Minispiel

In Borderlands 3 gibt es neues Minispiel, das bei der (echten) Erforschung des humanen Darm-Mikrobioms helfen soll, was die Entwickler als "Borderlands-Wissenschaft" ("Borderlands Science") bezeichnen. Zahlreiche Mikroben bewohnen den menschlichen Körper - manche von ihnen werden mit gesundheitlichen Beschwerden wie entzündlichen Darmerkrankungen, Diabetes, Autismus, Parkinson, Alzheimer, Adipositas, Allergien und mehr in Verbindung gebracht. In dem Minispiel hilft man den Wissenschaftlern bei der Zuordnung dieser Mikroben, da die automatisierte Bestimmung des Darm-Mikrobioms noch zu komplex ist. Die Zuordnungsaufgaben wurden in ein Puzzlespiel verpackt, das in Borderlands 3 zugänglich ist."Borderlands-Wissenschaft kodiert die DNA der einzelnen Mikroben als Strang aus Steinchen mit vier verschiedenen Formen und Farben. Die Spieler verbinden diese farbigen Formen, um den Wissenschaftlern zu helfen, Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Mikroben zu beurteilen. Je mehr Puzzles die Spieler lösen, desto mehr helfen sie dabei, das humane Darm-Mikrobiom zu entschlüsseln, und verdienen dabei auch noch Belohnungen, die sie in Borderlands 3 nutzen können", schreiben die Entwickler. "Und hier kommt Borderlands-Wissenschaft ins Spiel, ein Mini-Videospiel innerhalb von Borderlands 3. Das Projekt setzt auf die massive Breite der Videospiel-Community und nutzt die gesammelten Fähigkeiten der Spieler, um sie für die Zuordnung des humanen Darm-Bioms einzusetzen und so der medizinischen Forschung hunderte und tausende von Stunden zu ersparen, die notwendig wären, um einem Computer beizubringen, das Gleiche zu tun.""Wir sind immer auf der Suche nach neuen Partnern im Bereich Gaming, und hier hat es einfach perfekt gepasst", so Attila Szantner, CEO und Mitgründer von MMOS. "Wir haben MMOS geschaffen, um wissenschaftliche Forschung und Videospiele als nahtloses Spielerlebnis zu verbinden, und genau das haben wir erreicht. Ich glaube, dass es die Sicht auf Videospiele verändern wird, wenn die Borderlands 3-Spieler die Mikrobiom-Forschung voranbringen".Das Projekt ist das Ergebnis einer internationalen Partnerschaft mit Forschern und Wissenschaftlern der McGill University, Massively Multiplayer Online Science (MMOS) und The Microsetta Initiative an der UC San Diego's School of Medicine."Wir sehen Borderlands-Wissenschaft als Chance, die enorme Popularität von Borderlands 3 zu nutzen, um etwas Gutes für die Gemeinschaft zu tun", so Randy Pitchford, Mitgründer von Gearbox Software. "Borderlands-Wissenschaft ist der Vorreiter einer neuen Verknüpfung von Entertainment und Gesundheit: ein innovatives Spiel im Spiel, komplett mit Punktewertung, Fortschritt und Belohnungen. Während man es spielt, werden handfeste Daten generiert, die eingesetzt werden, um Forschung zu unterstützen und Krankheiten zu heilen, und damit einen Beitrag für die allgemeine medizinische Gemeinschaft leisten.""Es war eine leichte Entscheidung, sich mit Gearbox und seinen Partnern zusammenzutun, um Borderlands-Wissenschaft Realität werden zu lassen", so Jérôme Waldispühl, Professor an der McGill University. "Die Arbeit daran, die Gaming-Community mit dem biomedizinischen Bereich zusammenzubringen, ermöglicht es diesen beiden engagierten Gruppen, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten, das wir ohne gemeinsame Anstrengungen nicht verwirklichen könnten."Letztes aktuelles Video: Borderlands-Wissenschaft Trailer