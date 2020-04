Borderlands 3: Update: Chaosmodus 2.0 und die "Rache der Kartelle"

Für Borderlands 3 wird heute ein großes Update veröffentlicht. Das Update, das eigentlich erst um 21 Uhr verfügbar sein sollte, umfasst den Chaosmodus 2.0 mit vielen weiteren Herausforderungsstufen und die "Rache der Kartelle" als neues zeitlich begrenztes Event, das bis zum 4. Juni 2020 dauern wird. Das Change-Log findet ihr hier Der Chaosmodus wird freigeschaltet, wenn man die Kampagne von Borderlands 3 abgeschlossen hat. Der Modus ermöglicht es, den Schwierigkeitsgrad hochzudrehen, um dafür bessere Beute zu erhalten: "Es fängt damit an, dass es mehr als 25 brandneue Modifikatoren gibt, die das Spiel verändern. Diese reichen von spaßigen und sogar hilfreichen Modifikatoren wie dem 'Galaxishirn', das die Köpfe der Gegner stark vergrößert, bis hin zu anspruchsvolleren Modifikatoren wie dem 'Drohnen-Ranger', der eine Heildrohne spawnt, die Gegner unterstützt. Alle Modifikatoren sind in die Kategorien 'Leicht', 'Mittel', 'Schwer' oder 'Sehr schwer' eingeteilt, und jede Schwierigkeitsstufe in Chaos 2.0 verwendet ein bestimmtes Set dieser Kategorien. Die Modifikatoren werden dabei jedoch zufällig aus den einzelnen Kategorien gewählt. Es sollte erwähnt werden, dass die Werte der Waffen, die von Gegnern fallen gelassen werden, mit steigender Chaos-Stufe immer besser werden. Ab Chaos-Stufe 6 besteht die Chance, dass bestimmte Bosse eine von acht brandneuen legendären Waffen fallen lassen", schreiben die Entwickler. Weitere Details zum Chaosmodus 2.0 findet ihr hier "Während des Events lauern überall in der Galaxis in Neonfarben leuchtende Kartell-Gegner. Man muss diese Agenten und ihre Verstärkung - darunter können auch einzigartige Badass-Gegner sein - ausschalten, um schließlich die Koordinaten des tropischen Verstecks zu erhalten. Sobald man dort ist, muss man sich durch Horden von Eridium-Kartellmitgliedern kämpfen, die zu einer von drei verschiedenen Gangs gehören. Jede Gang hat eigene Unterbosse und einen eigenen legendären Beute-Pool, es lohnt sich also wirklich, der Villa Ultraviolet mehrere Besuche abzustatten. Und keine Sorge, man trifft dort nie zweimal hintereinander auf die gleiche Gang! Neben der neuen Beute der einzelnen Gangs führt Rache der Kartelle auch 18 zeitlich begrenzte Herausforderungen ein, für deren Abschluss man kosmetische Belohnungen erhält. Man kann seine Fortschritte dabei in der Event-Registerkarte des ECHO-Gerät-Menüs verfolgen. Mehr Informationen zu diesen Herausforderungen, ihren Belohnungen und dem Event im Allgemeinen sind in diesem Blog zu finden."Letztes aktuelles Video: Rache der Kartelle - Trailer