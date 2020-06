Borderlands 3: Video: Spielszenen aus der dritten Erweiterung "Blutgeld: Für eine Handvoll Erlösung"

2K Games und Gearbox Software zeigen im folgenden Video (Laufzeit: 15 Minuten) eine Ladung Spielszenen aus der dritten Story-Erweiterung "Blutgeld: Für eine Handvoll Erlösung" (Original: Bounty of Blood: A Fistful of Redemption) für Borderlands 3 . In der Erweiterung stattet man dem Wüstenplaneten Gehenna mitsamt Western-Flair einen Besuch ab. Dort legt man sich mit den Teufelsreitern an - einer Banditenbande, die die Ortschaft Vestige terrorisiert. Der DLC wird am 25. Juni zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Bounty of Blood - Spielszenen DLC 32K Games: "Blutgeld bietet auch verschiedene Gameplay-Ergänzungen, zum Beispiel das individualisierbare Jetbestien-Hoverbike, mit dem man schnell durch die offenen Ebenen kommt und das man mit Artillerie wie doppelten Maschinengewehren oder Mörsern ausstatten kann. Es gibt auch vier brandneue interaktive Objekte, die beim Kampf und der Erkundung helfen. Das Verrätergras kann beispielsweise Gegner vorübergehend zu Verbündeten machen, wenn man darauf schießt, während die Brisenblüte den Kammer-Jäger in große Höhen befördert, damit er an Bereiche gelangt, die er sonst nicht erreichen könnte. Und natürlich gibt es massenweise neue Beute zu ergattern, darunter viele Waffen im Western-Design.""Gegner und Beute auf dem brandneuen abgelegenen Planeten skalieren mit dem Level deines Kammer-Jägers, du wirst also bei der Erkundung der staubigen Ödlande und aufgerissenen Canyons auf der Jagd nach deinem Kopfgeld angemessen herausgefordert und belohnt. (...) Während du die neue Story und Nebenmissionen auf Gehenna abschließt, haben deine Aktionen spürbare und anhaltende Auswirkungen auf die Lebensgrundlage der Einheimischen und die Stadt Vestige. (...) Hilf den Bewohnern von Vestige und das Kopfgeld des Sheriffs ist nicht die einzige Belohnung, die du einsacken kannst. Reiß dir neue legendäre Objekte, Kammer-Jäger-Köpfe, Fahrzeug-Skins, interaktive Raum-Dekorationen und mehr unter den Nagel!"