Borderlands 3: Erweiterung "Blutgeld" plus Update für das Hauptspiel veröffentlicht

die Ebenen Gehennas auf dem neuen, schwer bewaffneten Jetbestien-Gefährt durchqueren

vier neue interaktive Objekte einsetzen, die für mehr Komplexität und Vielfalt im Kampf sorgen

die Gesellschaft eines nicht zu sehenden Erzählers genießen, während man die neuen Story- und Nebenmissionen angeht

helfen, die Stadt Vestige wiederaufzubauen, wobei alle Erfolge konkrete Auswirkungen haben

sich einer Reihe zusätzlicher Crew-Herausforderungen stellen, wie Schätze aufzuspüren oder Kopfgeld auf Bestien und Banditen zu verdienen

neue legendäre Ausrüstung und kosmetische Objekte sammeln, die die Spieler wilden Bestien und ungehobelten Gangmitgliedern aus ihren kalten, toten Händen reißen."

Die dritte Kampagnen-Erweiterung "Blutgeld" ist für Borderlands 3 veröffentlicht worden - zusammen mit einer kostenlosen Erhöhung der Level-Obergrenze sowie Updates für den Chaosmodus 2.0 und die Eliminierung am Wächter-Durchbruch.Blutgeld ist das dritte von vier Kampagnen-Add-ons: "Der Sheriff von Vestige auf dem rauen, abgelegenen Planeten Gehenna hat ein Kopfgeld auf die brutale, auf Bestien reitende Teufelsreiterbande ausgesetzt, und es wird Zeit, dass es sich jemand holt. Die Stadtbewohner sind wirklich zäh und sie tun, was sie können, um zu helfen. Aber es ist die Aufgabe der Spieler, die Teufelsreiter zu konfrontieren und sie unter die Erde zu bringen, damit die Stadt wiederaufgebaut werden kann und die Leute wieder auf die Beine kommen. Blutgeld erzählt nicht nur eine kernige Geschichte im Western-Stil, man kann auch:Wer mit einem bestehenden Kammer-Jäger nach Gehenna fliegen will, braucht auch Zugang zur Sanctuary 3, dem Raumschiff, auf das die Spieler kommen, nachdem sie Episode 5 der Hauptstory-Kampagne abgeschlossen haben. Wer bereit ist, nach Gehenna zu reisen, sollte Ausschau nach dem Steckbrief auf dem Tisch vor der Schnellwechsel-Station auf der Sanctuary 3 halten.Letztes aktuelles Video: Blutgeld - Launchtrailer"Alternativ können die Spieler einen neuen Kammer-Jäger erstellen und mit ihm die Eröffnungsszenen der Story von Borderlands 3 überspringen, um direkt nach Gehenna aufzubrechen. Wenn das Kampagnen-Add-on installiert wurde, wählt man im Hauptmenü "Spielen" und dann "Neues Spiel", dann kann man entscheiden, zu welcher Handlung man springen will."Unabhängig davon, ob die Spieler die Erweiterung besitzen, erhöht dieser (kostenlose) Patch die Level-Obergrenze, das heißt, die Kammer-Jäger können drei weitere Level und Skill-Punkte auf dem Weg zum neuen Maximallevel 60 freischalten. Der Patch enthält auch zusätzliche Änderungen am Endspiel-Levelsystem Chaosmodus 2.0 und der besonders schwierigen Eliminierung am Wächter-Durchbruch, die zuvor in diesem Monat gestartet ist. Die Änderungen beinhalten neue Wächterrang-Skills, neue Klassen-Mods, zusätzliche Schadensskalierung beim Skill-Schaden, viele Waffen-Anpassungen und mehr. Weitere Details findet ihr hier Aufgrund der Probleme durch die anhaltende Covid-19-Pandemie ist beim Start des dritten Kampagnen-Add-ons Blutgeld für Borderlands 3 die Sprachausgabe nur in Englisch und Deutsch verfügbar. Für alle anderen unterstützten Sprachen sind beim Launch lokalisierte Untertitel verfügbar. Die lokalisierte Sprachausgabe wird zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt.