Borderlands 3: Sechs Bonus-Events und ein "Komfort-Update"

ECHOcast Overload (30. Juli bis 6. August): Erhöhte Beutechance während 'Rare Chest Events' in der ECHOcast-Twitch-Erweiterung

Bonus Boss Loot (6. August bis 13. August): Die meisten Bosse haben erhöhte Chance, legendäre Beute fallen zu lassen

Loot Monster Mayhem (13. August bis 20. August): Erhöhte Spawn-Rate von Beute-Varianten-Gegnern

Show Me The Eridium (20. August bis 27. August): Erhöhte Eridium-Drops und Preisnachlässe bei Eridium-Objekten

Mayhem Made Mild (27. August bis 3. September): Nur leichte Modifikatoren im Chaosmodus

Making It Rain (3. September bis 10. September): Gegner lassen mehr Bargeld fallen

2K Games und Gearbox Software haben sechs Ingame-Events in Borderlands 3 (zum einjährigen Jubiläum) angekündigt. Außerdem ist ein weiteres "Komfort-Update" für den Shooter-Looter veröffentlicht worden, das neue Eridium-Optionen, Anpassungen bei Boss-Beutepools und andere von der Community gewünschte Änderungen beinhaltet. Die Mac-Version wird am 30. Juli mit dem Update versorgt.Übersicht über die anstehenden Events:Kammer-Jäger, die viel Eridium haben, können ihren Vorrat am Veteranen-Belohnungs-Automaten auf der Sanctuary 3 ausgeben, um seltene Missionsbelohnungen zu erhalten, die zuvor nur einmal beim Durchspielen erlangt werden konnten. Man kann sein Eridium auch in den "Eridianischen Fabrikator 2.0", ein Update der berüchtigten Waffen verschießenden Waffe, investieren. Sein alternativer Feuermodus erfordert eine gehörige Menge an Eridium, garantiert aber auch, dass der Fabrikator eine legendäre Waffe ausspuckt.Auszug aus dem Change-Log : "Die Qualität der Belohnungen, die man in Kisten findet und die Badass-Gegner fallen lassen, wurde leicht erhöht. Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass Kisten lohnend und spannend sind und dass sich die Spieler angemessen belohnt dafür fühlen, wenn sie schwierige Gegner besiegen. (...) Die spezifischen Beutepools für Bosse wurden stark überarbeitet in der Hoffnung, ein zuverlässigeres und zufriedenstellendes Farming-Erlebnis zu erzielen."Letztes aktuelles Video: Blutgeld Launchtrailer