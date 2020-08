Borderlands 3: Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck (DLC #4)

Das vierte (und vorerst letzte) Kampagnen Add-on für Borderlands 3 trägt den einprägsamen Titel "Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck". Die Erweiterung wird am 10. September 2020 erscheinen und umfasst zugleich eine (kostenlose) Erhöhung der Level-Obergrenze auf Stufe 65. "Das ist nicht nur die deutlichste Erhöhung der Level-Obergrenze seit dem Start, sondern auch die letzte geplante Erhöhung - zumindest für die vorhersehbare Zukunft", schreibt 2K Games."Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck stellt die Frage: Was macht die blutrünstigen Psychos in Borderlands so einheitlich irre? Die geniale Wissenschaftlerin Patricia Tannis glaubt, dass sie alle durch die Kenntnis eines mystischen Ortes, den sie "Kammerhalla" nennt, den Verstand verloren haben. Und der Schlüssel dazu, diesen legendären Ort zu enthüllen, liegt im Verstand von Krieg, dem größten Badass unter den Psychos. Natürlich schickt Tannis die Spieler darum auf eine Reise in Kriegs chaotischen Verstand, um dort nach Hinweisen zu suchen. Nur indem man Kriegs verzerrtes Innenleben überlebt, kommt man an die Belohnungen in Kammerhalla. Man muss beiden Hälften von Kriegs Psyche helfen, seine traumatischen Erinnerungen zu verarbeiten, indem man seine inneren Dämonen in Fetzen schießt, während man versucht, nicht dem Wahnsinn von Kriegs zersplitterten geistigen Landschaften zu verfallen".In "Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck" wird man die geistesgestörten Landschaften von Kriegs Psyche bereisen und damit eine Welt erkunden, wie Krieg sie sieht. Man wird gegen "lebensbedrohliche Erscheinungen" kämpfen, Nebenmissionen angehen, legendäre Waffen und Ausrüstungsobjekte erlangen (die auch außerhalb von Kriegs Verstand einsetzbar sein werden) und kosmetische Objekte bekommen können. Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck ist im Season Pass enthalten. Im heutigen Bordercast (ab 22 Uhr) wird es außerdem ein besonderes Interview mit Gearbox Game Director Maxime Babin geben.Letztes aktuelles Video: PsychoKrieg und der fantastische Fustercluck"Die Borderlands 3-Jubiläumsfeier läuft auch noch bis zum 10. September. Jede Woche wird ein neues Mini-Event aktiviert, um ein ganzes Jahr totales Chaos zu feiern. Was noch kommt: 'Mayhem Made Mild' bietet vom 27. August bis 3. September nur leichte Modifikatoren im Chaosmodus. Vom 3. bis einschließlich 10. September lassen Gegner im Rahmen des letzten Mini-Events 'Making It Rain mehr Bargeld fallen."