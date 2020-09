Borderlands 3: Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck (DLC #4) steht bereit; Patch erhöht Maximallevel

die vielen geistesgestörten Landschaften von Kriegs Psyche bereisen, in der alles möglich und sehr wahrscheinlich brutal ist

die Welt erkunden, wie Krieg sie sieht, unter anderem auch, wie er bei den Fans beliebte Charaktere wie Maya wahrnimmt, das Licht in seinem verzerrten Leben

eine beachtliche Reihe lebensbedrohlicher Erscheinungen überwinden, die Kriegs Verstand heraufbeschwört

Kriegs Verstand und Tannis' Forschungen in surrealen Nebenmissionen und Crew-Herausforderungen erweitern

mächtige legendäre Waffen und Ausrüstungsobjekte erlangen, die laut Tannis auch außerhalb von Kriegs Verstand einsetzbar sind

sich hirnzermarternde kosmetische Objekte wie Kammer-Jäger-Köpfe und -Skins schnappen."

Screenshot - Borderlands 3 (PC-CDROM,PlayStation4,XboxOne) Screenshot - Borderlands 3 (PC-CDROM,PlayStation4,XboxOne) Screenshot - Borderlands 3 (PC-CDROM,PlayStation4,XboxOne) Screenshot - Borderlands 3 (PC-CDROM,PlayStation4,XboxOne)

Für Borderlands 3 ist das Add-on "Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck" veröffentlicht worden. In dem vierten und letzten Kampagnen-Add-on des Season-Passes darf man in den Verstand des Psychos reisen. Das Add-on ist in der Borderlands 3 Super Deluxe Edition und im Season Pass enthalten. Es kann auch separat für 14,99 Euro gekauft werden.Zugleich steht ein (kostenloses) Update für das Hauptspiel zum Download bereit, mit dem die Level-Obergrenze für alle Spieler erhöht wird. Die Kammer-Jäger können auf ihrem Weg zum neuen Maximallevel 65 fünf zusätzliche Level und Skill-Punkte freischalten. Das ist nicht nur die größte Erhöhung der Level-Obergrenze, sondern auch die letzte geplante - zumindest auf absehbare Zeit, so die Entwickler.2K Games und Gearbox: "Dank einer absurd ausgeklügelten Technologie der genialen Wissenschaftlerin Patricia Tannis spielt Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck komplett im gestörten Bewusstsein des selbst ernannten Fleisch-Maestros. Tannis ist überzeugt, dass diese maximal beunruhigende Umgebung den Schlüssel zu einem mythischen Ort birgt, den sie "Kammerhalla" nennt. Die Kammer-Jäger müssen schleunigst für sie in Kriegs Geist nach Antworten suchen. Nur wer die Gefahren in Kriegs zerrüttetem Innenleben überlebt, kann sich die Belohnungen in Kammerhalla schnappen.Dabei werden die Spieler:Gestartet wird der Psycho-Ausflug im Labor von Tannis an Bord der Sanctuary 3 (Psycho-Maske mit einem gelben Ausrufezeichen).Letztes aktuelles Video: PsychoKrieg und der fantastische Fustercluck Launchtrailer