Borderlands 3: Designer's Cut (DLC): Fallensteller FL4K und Amara mit erleuchteter Streitkraft

In der Designer's-Cut-Erweiterung für Borderlands 3 ab 11,60€ bei kaufen ) sind bekanntlich vier neue Skillbäume enthalten - jeweils ein Skillbaum für eine Klasse. Die ersten beiden Skillbäume für Sirene Amara (Erleuchtete Streitkraft) und Bestienmeister FL4K (Fallensteller) haben Gearbox und 2K Games mittlerweile vorgestellt. Der Designer's Cut wird am 10. November 2020 erscheinen.Erleuchtete Streitkraft: "Amaras neuer Action-Skill Phasenfackel erzeugt eine riesige Kugel elementarer Zerstörung, mit der sie sich einen blutigen Pfad durch die Widersacher kegeln kann. Dabei kann sie mit ihrem Skill-Baum Erleuchtete Streitkraft Gegner mit Kryo-Elementareffekten einfrieren, die ihr Repertoire an natürlichen Elementen abrunden. Die passiven Fähigkeiten im Skill-Baum Erleuchtete Streitkraft helfen ihr, ihren Elementarschaden zu maximieren und Gegner zu verlangsamen, damit sie keine Chance mehr haben, ihrer Phasenfackel zu entkommen."Fallensteller: "FL4K erlangt mit seinem neuen Action-Skill Gravitationsfalle Kontrolle über mehrere Gegner gleichzeitig. Dieser lang anhaltende Action-Skill wirft Gegner periodisch in die Luft, unterbricht deren Angriffe und schleudert sie dann schmerzhaft zurück auf den Boden. Die passiven Fähigkeiten des Skill-Baums Fallensteller sorgen mittels Schildboni oder zusätzlichem Schaden durch erhöhte Effekte von kritischen Treffern für enorm erhöhte Überlebenschancen bei FL4K und seinem Haustier."Die kompletten Skillbäume findet ihr auch auf der offiziellen Website im "Charakter-Talentplaner" ( Amara und FL4K ). Weitere Angaben findet ihr ebenfalls im Blog.2K Games: "Wer am Donnerstag, den 22. Oktober um 18:00 Uhr bei Protected link vorbeischaut, kann die neuen Action-Skills von Moze und Zane zum ersten Mal überhaupt in Aktion sehen. In der neuesten Episode der Borderlands Show am Donnerstag, den 29. Oktober um 17:00 wird der neue Modus Plüller-Parade komplett vorgestellt, dazu gibt es Entwickler-Interviews und vieles mehr.""Sowohl Plüller-Parade als auch die neuen Skill-Bäume sind Bestandteil des Add-ons Designer's Cut. Zum Spielen von Designer's Cut ist eine Version von Borderlands 3 erforderlich, es kann separat oder als Teil des Season Pass 2 gekauft werden. Der Season Pass 2 wird alle beiden brandneuen Inhalts-Add-ons zum Herunterladen enthalten - Designer's Cut und Director's Cut - und ist ab dem 10. November für PC, Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X / Series S erhältlich."Letztes aktuelles Video: PsychoKrieg und der fantastische Fustercluck Launchtrailer