Borderlands 3: Designer's Cut (DLC): Bärenmutter Moze und Zane "Der Profi"

In der Designer's-Cut-Erweiterung für Borderlands 3 ab 10,11€ bei kaufen ) sind bekanntlich vier neue Skillbäume enthalten - jeweils ein neuer Skillbaum mit neuem Action-Skill für jede Klasse.Der neue Skillbaum von Moze heißt "Bärenmutter" und umfasst einen autonomen Mini-Mech namens "Iron Cub". Zane kann im Skillbaum "Der Profi" einen Greifhaken freischalten, der Gegner zu Zane hinzieht, damit er ihnen aus nächster Nähe Schaden zufügen kann. Der Designer's Cut wird am 10. November 2020 erscheinen."Mozes neuer Skill-Baum Bärenmutter tauscht ihren riesigen steuerbaren Mech Iron Bear gegen einen kleineren, aber total autonomen Mini-Mech namens Iron Cub aus, der an deiner Seite Gegner zerlegt (zumindest bis der Treibstoff ausgeht). Iron Bear und Iron Cub sind zwar Action-Skills, die sich gegenseitig ausschließen, aber die Mehrheit der Boni, die es für Iron Bear gibt, funktionieren auch mit Iron Cub, inklusive des Arsenals an Waffenaufsätzen für die Aufhängungen. Der Skill-Baum Bärenmutter belohnt die Spieler auch dafür, Gegner in Brand zu setzen – das passt perfekt zu Fans von Aufhängungswaffen wie dem Salamander-Flammenwerfer.""Dank seines neuen Skill-Baums Der Profi kann Zane sich jetzt mit der MNTIS-Schulterkanone ausrüsten. Diese Hightech-Railgun hat mehrere Ladungen und kann Gegner mit tödlicher Präzision ausknipsen. Aber das ist nicht die einzige Option: gepaart mit der Erweiterung Kein Ausweg - die weiter unten in diesem Skill-Baum zu finden ist - feuert die MNTIS einen Greifhaken, der Gegner direkt zu Zane zieht, damit er ihnen aus nächster Nähe Schaden zufügen kann. Das ist ein komplett anderer Spielstil als Zanes übliche Herangehensweise aus der Distanz."Die kompletten Skillbäume findet ihr auch auf der offiziellen Website im "Charakter-Talentplaner" ( Amara Zane ). Weitere Angaben findet ihr ebenfalls im Blog.2K Games: "Wer am Donnerstag, den 29. Oktober um 17:00 MEZ bei Twitch vorbeischaut, kann sich die neueste Episode der Borderlands Show ansehen, in der der neue Modus Plüller-Parade komplett vorgestellt wird, dazu gibt es Entwickler-Interviews und vieles mehr.""Sowohl Plüller-Parade als auch die neuen Skill-Bäume sind Bestandteil des Add-ons Designer's Cut. Zum Spielen von Designer's Cut ist eine Version von Borderlands 3 erforderlich, es kann separat oder als Teil des Season Pass 2 gekauft werden. Der Season Pass 2 wird alle beiden brandneuen Inhalts-Add-ons zum Herunterladen enthalten - Designer's Cut und Director's Cut - und ist ab dem 10. November für PC, Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X / Series S erhältlich."Letztes aktuelles Video: PsychoKrieg und der fantastische Fustercluck Launchtrailer