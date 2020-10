Borderlands 3: Plüller-Parade aus dem Designer's Cut, Ultimate Edition und mehr

Gearbox Software und 2K Games haben den neuen Spielmodus "Plüller-Parade" aus dem "Designer's Cut", zwei weitere Editionen und neue Kosmetikobjekte für Borderlands 3 Im Rahmen einer Reality-Show, die von den beiden Kammer-Jägern Axton und Salvador aus Borderlands 2 präsentiert wird, bietet die Plüller-Parade ("Arms Race" auf Englisch) einen Roguelike-Modus, der durch Zufallselemente ständig neu gemischt werden soll. Den Kammer-Jägern wird in diesem Modus die komplette Ausrüstung abgenommen. Sie haben keine passiven Fähigkeiten und Action-Skills und werden in einer neuen Zone abgesetzt, wo sie Beute machen müssen oder bei dem Versuch sterben. Die Action steigt im Sturmblind-Komplex, einer weitläufigen stillgelegten DAHL-Militärbasis auf einer frostigen Insel in einem bisher verborgenen Bereich Pandoras."Sobald man auf der Insel landet, startet ein Rennen gegen die Uhr, bei dem man sich möglichst gute Ausrüstung schnappen muss, um sie zu Extraktionspunkten zu bringen, bevor man von einem herannahenden Eissturm erfasst wird. Wer darauf hofft, die allerbeste legendäre Beute zu extrahieren, die es exklusiv bei der Plüller-Parade gibt, muss sich ausrüsten und Schwergewicht-Harker, dem Endboss des Sturmblind-Komplexes, stellen. An ausgewiesenen Respawn-Punkten kann man gefallene Koop-Verbündete wiederbeleben, aber wenn keiner mehr übrig ist, der die anderen wiederbeleben kann, ist die Plüller-Parade-Runde vorbei und Beute, die noch nicht extrahiert wurde, ist für immer verloren."Die Plüller-Parade sowie ein neuer Skill-Baum pro Charakter sind im Add-on "Designer's Cut" enthalten. Das Add-on ist separat oder als Teil des Season Pass 2 erhältlich. Season Pass 2 umfasst noch das Multiversum-Finale-Form-Kosmetik-Pack und den Director's Cut, der zusätzliche Missionen, Endspiel-Inhalte und Extras hinter den Kulissen umfassen soll. Der Designer's Cut wird am 10. November veröffentlicht. Der Director's Cut folgt im Frühjahr 2021.Außerdem ist die Borderlands 3 Ultimate Edition angekündigt worden, die das Basisspiel, eine Reihe von Bonus-Kosmetik-Packs, den Season Pass und den Season Pass 2 umfasst.Multiversum-Finale-Form-Kosmetik-Packs: "Im Gegensatz zu bisherigen kosmetischen Add-ons bieten diese Packs vier komplett neue Charakter-Modelle, eines für jeden Kammer-Jäger. Die Finalen Formen zeigen, was aus den Charakteren in einem alternativen Universum hätte werden können, wenn sie keine Kammer-Jäger geworden wären. Diese neuen kosmetischen Objekte kann man nach Belieben mit anderen Körpern und Köpfen kombinieren, und sie sind auch kompatibel mit allen bestehenden Skins.""Die schicken Finale-Form-Modelle sind auch in der Borderlands 3 Next-Level Edition zu finden, einer neuen Version nur für Konsole, die das Basisspiel und die Multiversum-Finale-Form-Kosmetik-Packs enthält. Als Dankeschön an alle, die das Chaos bisher maximiert haben, erhalten auch alle Besitzer der Borderlands 3 Super Deluxe Edition oder des originalen Season Pass die Multiversum-Finale-Form-Kosmetik-Packs, ohne dass ein weiterer Kauf erforderlich wird", schreiben die Entwickler.Sowohl die Borderlands 3 Ultimate Edition als auch die Borderlands 3 Next-Level Edition ist ab 10. November erhältlich. Die Ultimate Edition erscheint für PC, Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, und Xbox Series X / Series S, die Next-Level Edition für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X / Series S.Das Next-Gen-Upgrade für Borderlands 3 wird zeitgleich mit den neuen Konsolen von Microsoft und Sony erscheinen. Die Next-Gen-Versionen des Spiels sind also spielbar beim Start der Xbox Series X / Series S am 10. November und auf PlayStation 5 am 12. November in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea sowie am 19. November in allen anderen Regionen. Alle Spieler, die eine Version des Spiels und eine Next-Gen-Konsole besitzen oder kaufen, können das Upgrade innerhalb der Konsolenfamilie gratis herunterladen. Spieler, die eine Disc-Version von Borderlands 3 besitzen, benötigen eine Xbox Series X oder eine PlayStation 5 mit Disc-Laufwerk, um dieses Feature nutzen zu können.