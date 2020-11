Borderlands 3: Next-Gen-Update und Designer's Cut (DLC) stehen zur Verfügung

Das Next-Gen-Upgrade für Borderlands 3 ab 11,99€ bei kaufen ) ist mittlerweile für Xbox Series X/Series S erhältlich. Für PlayStation 5 erscheint das Upgrade, sobald die Konsole am 12. November 2020 in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea sowie am 19. November 2020 im Rest der Welt Einzug hält.Xbox Series X und PlayStation 5 stellen Borderlands 3 im Einzelspieler-Modus und beim Online-Koop mit 60 fps in 4K-Auflösung dar. Alle Next-Gen-Konsolen unterstützen auch lokalen Multiplayer am Splitscreen für drei und vier Spieler. Zudem ist der vertikale Splitscreen für zwei lokale Koop-Spieler auf PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar und wird ab Markteinführung der Konsole auch auf PlayStation 5 verfügbar sein.2K Games: "Wer Borderlands 3 bereits besitzt und sich eine Next-Gen-Konsole kauft, kann das Next-Gen-Upgrade innerhalb der gleichen Konsolenfamilie kostenlos herunterladen. Alle Add-on-Inhalte und Spielstände können auf die Next-Gen-Konsolen der gleichen Konsolenfamilie übertragen werden, damit die Spieler direkt wieder in die Action einsteigen können, wo sie aufgehört haben. Wer eine Disc-Version von Borderlands 3 hat, braucht die Xbox Series X oder die Standard-PlayStation 5 mit Laufwerk, um diese Funktion nutzen zu können."Außerdem wurde der Designer's Cut als erste Erweiterung aus dem zweiten Season Pass veröffentlicht. Die Erweiterung umfasst einen zusätzlichen Skill-Baum für jeden Kammer-Jäger und dem Rogue-lite-Spielmodus "Plüller-Parade". Der Designer's Cut ist separat zum Preis von 14,99 Euro oder als Teil des Season Pass 2 zum Preis von 29,99 Euro erhältlich. Die zweite Erweiterung aus dem zweiten Season Pass ist der Director's Cut (mit zusätzlichen Missionen, Endspiel-Inhalten und Extras hinter den Kulissen). Sie soll im Frühjahr 2021 erscheinen.Plüller-Parade ("Arms Race" auf Englisch): Den Kammer-Jägern wird in diesem Modus die komplette Ausrüstung abgenommen. Sie haben keine passiven Fähigkeiten und Action-Skills und werden in einer neuen Zone abgesetzt, wo sie Beute machen müssen oder bei dem Versuch sterben. Die Action steigt im Sturmblind-Komplex, einer weitläufigen stillgelegten DAHL-Militärbasis auf einer frostigen Insel in einem bisher verborgenen Bereich Pandoras."2K und Gearbox veröffentlichten heute außerdem die Multiversum-Finale-Form-Kosmetik-Packs. Im Gegensatz zu bisherigen kosmetischen Add-ons bieten diese Packs vier komplett neue Charakter-Modelle, eines für jeden Kammer-Jäger. Die Finalen Formen zeigen, was aus den Charakteren in einem alternativen Universum hätte werden können, wenn sie keine Kammer-Jäger geworden wären. Diese neuen kosmetischen Objekte kann man nach Belieben mit anderen Körpern und Köpfen kombinieren, und sie sind auch kompatibel mit allen bestehenden Skins. (...) Die Multiversum-Finale-Form-Kosmetik-Packs sind ab sofort als Teil des Season Pass 2 verfügbar, aber man sich diese Packs auch sichern, wenn man die brandneue Borderlands 3 Ultimate Edition kauft, die das vollkommene Borderlands 3-Erlebnis bietet. Mit der Ultimate Edition hat man Zugriff auf das preisgekrönte Basisspiel, eine Reihe von Bonus-Kosmetik-Packs und den ursprünglichen Season Pass sowie Season Pass 2, die zusammen sechs außergewöhnliche Inhalts-Add-ons bieten. Die Spieler können jetzt auch die Borderlands 3 Next-Level Edition erwerben, eine neue Version nur für Konsole, die das Basisspiel und die Multiversum-Finale-Form-Kosmetik-Packs enthält. (...) Und als Dankeschön an alle, die das Chaos bisher maximiert haben, erhalten auch alle Besitzer der Borderlands 3 Super Deluxe Edition oder des originalen Season Pass (Borderlands 3 zum Spielen benötigt) die Multiversum-Finale-Form-Kosmetik-Packs, ohne dass ein weiterer Kauf erforderlich wird."