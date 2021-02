Borderlands 3: Director's Cut: Raidboss, Mord-Mysterien-Missionen und Herausforderungen à la Battle Pass

Screenshot - Borderlands 3 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Borderlands 3 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Borderlands 3 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Borderlands 3 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Borderlands 3 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Borderlands 3 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Borderlands 3 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Borderlands 3 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Borderlands 3 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Borderlands 3 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Borderlands 3 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Borderlands 3 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Borderlands 3 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Borderlands 3 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX) Screenshot - Borderlands 3 (PC, PS4, PlayStation5, Stadia, One, XboxSeriesX)

Die erste Kammer-Karte



In der heutigen "Borderlands Show" ist das Director's Cut Add-on für Borderlands 3 ab 11,00€ bei kaufen ) ausführlicher vorgestellt worden. Die zweite Erweiterung aus dem zweiten Season Pass wird am 18. März veröffentlicht - entweder einzeln oder als Teil des Season Pass 2.Das Add-on umfasst u.a. den neuen Raidboss "Hemovorous", die Unbesiegbare - ein riesiger Varkid, der sich hinter einer seit dem Start von Borderlands 3 verschlossenen Tür auf Pandora eingenistet hat. Darüber hinaus bietet die Erweiterung eine Reihe von Mord-Mysterien-Missionen an neuen Schauplätzen und mit einer neuen Tatort-Analyse-Mechanik. Ava ist überzeugt, Hinweise zu ein paar möglicherweise übernatürlichen Mordfällen gefunden zu haben, die sie in einer Podcast-Serie publik machen will. Die Spieler werden zum bewaffneten Co-Moderator und gehen mithilfe einiger bekannter Gesichter den merkwürdigen Vorfällen auf Pandora, Promethea, Eden-6 und Nekrotafeyo auf den Grund, um Antworten (und Beute) zu finden - inkl. Bezüge zur Hauptstory. Im Director's Cut erhalten die Spieler zudem drei Kammer-Karten, die bevorstehende thematische Beute-Bundles freischalten, die schwer an Battle-Pässe erinnern."Wer mit aktiver Kammer-Karte spielt, kann die Karte durch den Abschluss täglicher und wöchentlicher Herausforderungen hochleveln. Es gibt mehr als 100 einzigartige Herausforderungen, die zur Auswahl stehen - man weiß also nie genau, was der Tag oder die Woche so bringt. Hat man genug Fortschritt erspielt, schaltet man einen riesigen Vorrat an Themen-Kosmetikobjekten frei sowie extrem mächtige, an den eigenen Level angepasste Ausrüstung. Die erste der drei Kammer-Karten, die Teil des Director's Cut ist, beinhaltet Objekte, die eine Hommage an einige der beliebtesten gefallenen Helden der Borderlands darstellen. Die anderen beiden Kammer-Karten erscheinen bis Ende 2021. Die Inhalte der Kammer-Karten laufen nicht ab, und wenn mehrere Kammer-Karten verfügbar sind, können die Spieler jederzeit wählen, welche sie aktivieren wollen. Der Director's Cut enthält auch allerhand Inhalte mit völlig neuen Einblicken hinter die Kulissen, darunter Pannen und geschnittene Inhalte bei der Erschaffung von Borderlands 3. Zudem gibt es eine Galerie mit Konzeptgrafiken, Storyboards, verlorenen Karten und Bildmaterial aus der gesamten Entwicklung des Spiels.""Die heutige Episode der The Borderlands Show überraschte die Kammer-Jäger auch mit einem neuen Set an Multiversum-Kosmetik-Multipacks namens Jünger der Kammer. Ähnlich wie die Finale-Formen-Multipacks enthält auch jedes Jünger der Kammer-Multipack einen einmaligen Kammer-Jäger-Körper mit passendem neuem Kopf. Sie zeigen, wie die Kammer-Jäger vielleicht ausgesehen hätten, wenn sie sich den Kindern der Kammer angeschlossen hätten. Alle vier Multipacks können auch einzeln erworben werden, sind jedoch für Besitzer des Season Pass 2 oder der Borderlands 3 Ultimate Edition gratis enthalten. Die Jünger der Kammer kommen am 18. März."Last but not least: "Das kostenlose saisonale Herzschmerztag-Event kehrt am 11. Februar zu Borderlands 3 zurück. Am Herzschmerztag schweben überall in der Galaxis Herzchen über liebeskranken Schurken. Beim Abschuss eines Herzens löst man einen von mehreren einzigartigen Effekten aus. Wer genügend Herzen abschießt, erhält zudem spezielle Belohnungen zum Thema. Es gibt insgesamt fünf Objekte zu ergattern, darunter die kosmetischen Belohnungen vom letzten Jahr in neuen Farben sowie zwei legendäre Waffen, die nur bei diesem Event freigeschaltet werden können. Wer es letztes Jahr verpasst hat, sollte es sich dieses Jahr nicht entgehen lassen. Das Herzschmerztag-Event läuft bis zum 25. Februar."Der Looter-Shooter und etwaige Download-Erweiterungen werden in den nächsten Tagen außerdem mit Rabatt angeboten.