Borderlands 3: Crossplay-Update, Level-Obergrenze angehoben und die "Rache der Rache der Kartelle"

Für Borderlands 3 ist das Crossplay-Update veröffentlicht worden. Crossplay wird auf Xbox One, Xbox Series X|S, Mac, Stadia und PC (Steam und Epic Games Store) unterstützt. PlayStation-Spieler bleiben unter sich ( wir berichteten )."Crossplay zwischen den genannten Plattformen wird über die SHiFT-Spielersuche ermöglicht. Sobald das Crossplay-Update live ist, kannst du dieses Feature in einem neuen Begrüßungsfenster aktivieren. Unabhängig davon, ob du Crossplay aktivierst oder deaktivierst, wirst du aufgefordert, einen Anzeigenamen für das Crossplay zu wählen, der für die SHiFT-Spielersuche-Funktion erforderlich ist."Darüber hinaus ist die Level-Obergrenze auf 72 angehoben werden. Maximal 70 Skill-Punkte können verteilt werden. Auch das Event 'Rache der Rache der Kartelle' ist verfügbar."Mit Rache der Rache der Kartelle kehrt auch das bei den Fans beliebteste saisonale Event zurück. Joey Ultraviolet und seine Helferhelfer sind zurück für die nächste Runde und der freundliche Saurianer Maurice bittet die Spieler erneut, Kartell-Gegner auszuschalten, die sich in Bereichen aus dem Basisspiel und den Kampagnen-Add-ons herumtreiben. Wenn man genug Kartell-Schläger ins Jenseits befördert und ihnen die Koordinaten ihres Verstecks abgenommen hat, öffnet Maurice ein Portal, das die Spieler direkt zum Haupt-Event bringt: einem heftigen Showdown gegen Joey Ultraviolet, den Gangsterboss des Eridium-Kartells, in der Villa Ultraviolet. In dem Event gibt es eine Reihe neuer kosmetischer Objekte zu erlangen, sie sind alle auf der offiziellen Website des Spiels aufgelistet", schreibt der Hersteller. "Das Crossplay-Update bringt auch saisonale Events ohne Ende! Die Spieler können jetzt alle saisonalen Events von Borderlands 3 mit einem besonderen Thema – Blutige Ernte, Herzschmerztag und Rache der Kartelle – spielen, wann und solange sie möchten. Über eine neue Option im Hauptmenü kann man wählen, welches der drei Events man aktivieren oder deaktivieren möchte. Jedes dieser jährlichen Events beinhaltet einzigartige kosmetische Belohnungen und exklusive Beute aus den beiden ersten Jahren, die man jetzt im eigenen Tempo verdienen kann. Falls die Spieler schon früher an diesen Events teilgenommen haben, werden ihre Fortschritte bei den jeweiligen Herausforderungen nicht zurückgesetzt, sondern sie können sich die Beute eines saisonalen Events in den unvergesslichen Bosskämpfen verdienen (oder wieder verdienen).""Vom 24. Juni um 18:00 Uhr MESZ bis zum 1. Juli um 17:59 Uhr MESZ werden die Effekte aller sechs True-Trials-Mini-Events aktiv sein. Das bedeutet, dass alle sechs Prüfungsbosse den gleichen deutlichen Gesundheits- und Schadensboost erhalten und die beiden zu ihnen gehörenden legendären Objekte fallenlassen. Zudem enthält auch die Kiste am Ende jeder Prüfung eine ganze Menge legendäre Objekte!"