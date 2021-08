Borderlands 3: Mini-Event-Reihe 'Loot the Universe' zum zweijährigen Jubiläum

Woche 1 (12. August 18:00 Uhr MESZ bis 19. August 17:59 Uhr MESZ) - Pandora;

Woche 2 (19. August 18:00 Uhr MESZ bis 26. August 17:59 Uhr MESZ) - Promethea;

Woche 3 (26. August 18:00 Uhr MESZ bis 2. September 17:59 Uhr MESZ) - Eden-6;

Woche 4 (2. September 18:00 Uhr MESZ bis 9. September 17:59 Uhr MESZ) - Nekrotafeyo."

Zum zweijährigen Jubiläum von Borderlands 3 (am 13. September 2021) haben 2K Games und Gearbox einige Mini-Events angekündigt. So kehrt ab dem 12. August "Loot the Universe" mit einer Reihe von Mini-Events zurück, in denen legendäre Beute für das Besuchen (und Abknallen) planetarer Sehenswürdigkeiten winkt. Weitere Details findet ihr hier Die Entwickler schreiben: "Während des Loot the Universe-Events wird jede Woche ein anderer Borderlands 3-Planet zu einer Bastion besserer Abwürfe mit erhöhten Chancen auf bestimmte Arten von legendärer Beute in einer der jeweiligen planetaren Zonen. Die Spieler können sämtliche legendäre Bonusbeute, die sie während der Mini-Events finden, behalten. Die Community muss herausfinden, wo welche Arten von legendärer Beute warten, hier also folgende Termine für den Kalender:"Nach der galaktischen Rundreise ist der Spaß aber noch lange nicht vorbei: Am 9. September um 18:Uhr MESZ beginnen parallel zwei weitere Mini-Events (und enden eine Woche später): Mayhem Made Mild mit ausschließlich leichten Modifikatoren im Chaosmodus und Show Me the Eridium mit erhöhten Eridium-Drops und Preisnachlässen bei Eridium-Objekten. Für den großen Tag am 13. September ist sogar noch mehr geplant, aber das soll eine Überraschung werden! Mehr Einzelheiten gibt es, wenn der zweite Geburtstag von Borderlands 3 näher heranrückt.""Seit dem vorigen Jahresrückblick wurde jede Menge Chaos angerichtet, unter anderem mit dem heiß ersehnten Crossplay-Update, Spielergänzungen wie Crazy Earls Neuwurf-Automat und Maurices Schwarzmarkt-Automat und dem Start des Director's Cut-Add-ons mit seinem Raidboss, Story-Missionen, Hinter-den-Kulissen-Inhalten und Kammer-Karten."