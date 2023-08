Borderlands 3: Mad Moxxi's Ballantine's Whisky ist zurück

Borderlands 3: Exklusive Ingame-Belohnung für Whisky-Käufer

Genug vom Looten und Vaulthunting? Dann macht Feierabend und gönnt euch in einer von Mad Moxxi’s Bars auf Pandora einen feinen Drink. Und wenn ihr ein bisschen-Feeling nach Hause bringen wollt, habt ihr mit einerzwischen dem Action-Shooter und des Scotch Whiskys Ballantine’s die Gelegenheit.Seit 2022 ist Mad Moxxi offiziell Chief Galactic Expansion Officer von Ballantine’s. Ab heute gibt es die zweite Edition des Whiskys „“ in ausgewählten Geschäften zu kaufen.„Wenn George Ballantine und ich zusammenarbeiten, boomt das Geschäft. Ich kann es kaum erwarten, bis ihr auf der Erde wieder meinen Whisky in die Hände bekommt“, lässt Borderlands-Star Moxxi in einer Pressemitteilung verlauten.Nachdem die erste Version im letzten Jahr schnell vergriffen war, haben Ballantine’s und Moxxi keine Mühen gescheut, diewieder zurück auf den Markt zu bringen – in neuem Gewand, neuem Logo-Design und exklusiven Inhalten für. So gibt es nur für Käufer der Ballantine’s Moxxi’s Bar Edition die Ingame-Belohnung Echolog-Skin, mit dem ihr im einzigartigen Look durch das Spiel streift.Genießer des Scotch Whisky können sich auf den Geschmack des, verpackt in einer attraktiv designten Flasche in Schwarz, Weiß und Pink. Auf der Homepage von Ballantine’s gibt es zudem ein paar Drink-Rezepte direkt von Pandora, wie zum Beispiel Apocalypse Spritz oder Moxxi’s Mule. Das dürfte nicht nur Borderlands-Fans schmecken.