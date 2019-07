Northgard: Konsolen-Termine, Conquest-Update (Koop-Kampagne) und Brettspiel - 4Players.de

Shiro Games hat den Releasetermin von Northgard auf Konsolen, den neuen Spielmodus Conquest und das Brettspiel "Northgard: Uncharted Lands" angekündigt.Die Konsolen-Umsetzungen von Northgard werden am 26. September 2019 auf PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen - digital und als Box-Fassung. Geboten werden alle Inhalte der Steam-Basisversion inkl. der großen Updates "Ragnarök" und "Relikte".Northgard: Conquest ist die nächste (kostenlose) Erweiterung für die PC-Version auf Steam (Windows/Mac/Linux), die einen prozedural generierten, kooperativen Kampagnenmodus einführen wird. Conquest ermöglicht es Spielern, gemeinsam für den Sieg zu kämpfen, während jeder Spieler seine eigenen Missionen und Ziele erhält. Der neue Modus soll im Oktober 2019 veröffentlicht werden.Last but not least wurde mit Northgard: Uncharted Lands ein Brettspiel präsentiert. Wie bei der PC-Version übernehmen die Spieler auch hier die Kontrolle über einen Wikingerclan, um neue Gebiete zu erforschen und zu erobern, den Wintern zu trotzen, mythische Wesen und Kreaturen zu bezwingen (oder zu zähmen) und jeden Gegner in ihrem Weg auszuschalten, um den Sieg zu erringen. Der Prototyp soll auf der gamescom gezeigt werden.Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer