Northgard: Kraken-Clan als Erweiterung - 4Players.de

Für Northgard ist ein neuer Clan als Erweiterung für 4,49 Euro via Steam erschienen. Der Kraken-Clan oder Lyngbakr weiß, wie wankelmütig und gefährlich die See sein kann und verehrt das gigantische Ungeheuer aus der Tiefe des Meeres.Shiro Games: "Spieler, die den Kraken-Clan wählen, werden vom Spiel bestraft, wenn sie fernab von Küstengebieten kolonisieren und Gebäude konstruieren. Ebenfalls werden die Angriffswerte der Einheiten des Clans reduziert, wenn sie sich abseits des Meeres aufhalten. Es können keine Langschiffdocks gebaut werden und ein Handelssieg ist für den Kraken-Clan nicht möglich. Die neue Fischerei ersetzt die Fischerhütte und kann von den Wikingern sowohl an Seen als auch am Meer verwendet werden. Die Brauerei wird von dem Horgr Gebäude ersetzt, was es Spielern ermöglicht ihre weiblichen Clanmitglieder zu Nornen zu trainieren. Eine Norn produziert Zufriedenheit und Wyrd. Wyrd kann verwendet werden, um spezielle Fähigkeiten zu aktivieren."Letztes aktuelles Video: Clan of the Kraken - Trailer