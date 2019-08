Northgard: Switch-Umsetzung der Wikinger-Strategie erscheint Ende September - 4Players.de

Screenshot - Northgard (PS4) Screenshot - Northgard (PS4) Screenshot - Northgard (PS4) Screenshot - Northgard (PS4) Screenshot - Northgard (PS4) Screenshot - Northgard (PS4) Screenshot - Northgard (PS4)

Shiro Games und Nintendo haben im Rahmen der gamescom 2019 ein neues Video zur Wikinger-Aufbau-Strategie Northgard veröffentlicht, die am 26. September 2019 für Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll:Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Ankuendigungs-Trailer SwitchNorthgard wird für 34,99 Euro im eShop, PlayStation Store und Microsoft Store zum Download bereitstehen. Vorbesteller der Switch-Version erhalten im eShop noch bis zum 18. September 20 Prozent Rabatt auf den Verkaufspreis und zahlen so nur 27,99 Euro. Merge Games wird außerdem physische Versionen des bereits 2018 für PC veröffentlichten Spiels (zum Test ) im Handel vertreiben.