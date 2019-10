Northgard: Conquest-Update für PC verfügbar: Eroberungsmodus für bis zu zwei Spieler - 4Players.de

Shiro Games hat Northgard: Conquest, das bislang größte (kostenlose) Update für die PC-Version von Northgard auf Steam, veröffentlicht. Conquest ist ein eigenständiger Eroberungsmodus, der sowohl solo als auch kooperativ mit zwei Personen gespielt werden kann. Das Change-Log findet ihr hier . Das Update wird später auch für Konsolen erscheinen."Northgard: Conquest ist ein (...) neuer Modus mit zufällig generierten Kampagnen, Gegnern und Karten, in dem jeder Durchgang seine ureigenen Herausforderungen und Missionen mit sich bringt, die das Spiel verändern. Herausforderungen in mannigfacher Gestalt und Größe stellen mit ihren eigenen Regeln und Siegbedingungen sicher, dass kein Spiel von Conquest dem anderen gleicht. Northgard: Conquest sorgt für doppelten Spaß (und die doppelte Herausforderung) mit dem neuen Kooperationsmodus, bei dem zwei Spieler zusammenarbeiten müssen, um jedes Hindernis zu überwinden", schreiben die Entwickler. "Conquest bietet eine Vielzahl einzigartiger Mechaniken, neue Einheiten wie Eisriesen und Untote Wyvern, Ressourcen und Ereignisse, die jeder Kampagne ihr eigenes Flair verleihen. Die neue Eroberungskarte zeigt alle personalisierten Herausforderungen, die den Spieler während des Durchspielens erwarten könnten; darunter auch diverse freischaltbare Pfade. Ebenfalls in Conquest enthalten sind Gefälligkeiten - Boni, die verwendet werden können, um den Clan zu stärken."Letztes aktuelles Video: Conquest - Major Update Trailer