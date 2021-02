Northgard: Fünftes Update bringt Expeditionen und Schätze (PC)

Für Northgard ab 22,85€ bei kaufen ) ist das fünfte große Update, das Expeditionsupdate, (kostenlos) für PC veröffentlicht worden. Es enthält zwei Neuerungen, und zwar Expeditionen und Schätze. Expeditionen sind kleine Quests mit Herausforderungen, die Spieler abschließen müssen, bevor sie die nächste Expedition angehen können, z.B. ein Produktionsziel erreichen, ein Gebiet kolonisieren oder einen bestimmten Zufriedenheitswert erreichen. Es gibt vier verschiedene Expeditionstypen: tägliche, wöchentliche, Rigs-Saga-Expeditionen und Eroberungsexpeditionen. Auf den Expeditionen können Schatztruhen mit Silber erbeutet werden, das man für einzigartige Anpassungsgegenstände (kosmetisch) ausgeben kann. So können z.B. Kriegshäuptlinge, Gemeindehäuser und die Startzone angepasst werden.Neue Anpassungsgegenstände und Expeditionen sollen in Zukunft hinzugefügt werden. Das Change-Log und eine Übersicht über die kosmetischen Anpassungen findet ihr hier . Last but not least ist ein Northgard-Artbook angekündigt worden. Wann die Konsolen-Versionen versorgt werden, ist noch unklar.