Shattered - Tale of The Forgotten King: Early-Access-Start des Soulslike-Abenteuers - 4Players.de

Das nach eigenen Angaben von Dark Souls Shadow of the Colossus und Legacy of Kain inspirierte, aber auch an Ashen erinnernde Action-Adventure Shattered - Tale of The Forgotten King vom französischen Entwickler Redlock Studio ist am 4. Juni 2019 in den Early Access auf Steam gestartet. Der Preis für den Download des neben dem PC auch für PlayStation 4 und Xbox One angekündigten Spiels beträgt aktuell 20,99 Euro, die Fertigstellung soll noch vor Jahresende erfolgen.Die bisherigen Nutzerreviews sind "ausgeglichen" (derzeit sind lediglich 51 Prozent der knapp 30 Reviews positiv). Der via Square Enix Collective und Kickstarter geförderte sowie mit der Unral Engine 4 realisierte Titel entführt in eine düstere Welt, die von den ältesten Göttern regiert wird. Man folgt dem "Wanderer" auf der Suche nach Erinnerungen an seine Vergangenheit, während er vom "Flüsterer", einer zynischen Kreatur, geleitet wird. Neben einem Mix aus Erkundung und Bosskämpfen wird auch ein Wechsel zwischen 2,5D- und 3D-Phasen serviert. Hier eine aktuelle Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer