Shattered - Tale of the Forgotten King: Soulslike-Abenteuer verlässt den Early Access

Am heutigen 17. Februar 2021 hat das französische Redlock Studio sein 2016 erfolgreich via Kickstarter fianziertes Action-Rollenspiel Shattered - Tale of the Forgotten King für PC veröffentlicht und den Early Access nach gut zwanzig Monaten offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 24. Februar ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,84 Euro statt 20,99 Euro).Der auf der Unreal Engine 4 basierende Titel entführt in eine düstere Welt, die von den ältesten Göttern regiert wird. Man folgt dem "Wanderer" auf der Suche nach Erinnerungen an seine Vergangenheit, während er vom "Flüsterer", einer zynischen Kreatur, geleitet wird. Spielerisch wird ein Mix aus Open-World-Erkundung und skill-basierten Bosskämpfen versprochen. Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (derzeit sind 74 Prozent von 146 Reviews positiv). Auch wir planen einen Test.Letztes aktuelles Video: TerminTrailer