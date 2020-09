Niche: Der genetische Überlebenskampf weitet sich auf Switch aus

Eine lebendige und dynamische Welt, die deine Überlebensfähigkeiten auf die Probe stellt

Ein Zuchtsystem, das auf echter Genetik basiert

Über 100 Gene zum Formen deiner Spezies

Prozedurale Welten und Tiere

Du kannst 5 Biome mit verschiedenen Raubtieren, Beutetieren und einer eigenen Pflanzenwelt erforschen

Eine Spielmechanik, die von Populationsgenetik inspiriert wurde

Screenshot - Niche (Switch) Screenshot - Niche (Switch) Screenshot - Niche (Switch) Screenshot - Niche (Switch) Screenshot - Niche (Switch) Screenshot - Niche (Switch)

Am heutigen 3. September 2020 will das Züricher Stray Fawn Studio sein bereits für PC erschienenes und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertetes Survival-Strategiespiel Niche auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Im eShop erhält man aktuell noch einen Vorbestellerrabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis (16,19 Euro statt 17,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Niche - a genetics survival game ist ein frischer Ansatz bei der Verschmelzung von rundenbasierter Strategie und Simulation in Kombination mit Rougelike-Elementen. Erschaffe auf Grundlage echter Genetik deine eigene Art von katzen-/fuchs-/bären-/hundeartigen Tieren. Erhalte deine Tiere trotz aller Widrigkeiten (wie etwa Raubtieren, Klimawandel und Krankheiten) am Leben.Wenn du Niche spielst, wirst du in die wissenschaftlichen Funktionsweisen der Genetik eingeführt (mit dominant-rezessivem, ko-dominantem Erbgang usw.). Außerdem umfasst das Spiel die fünf Säulen der Populationsgenetik (Gendrift, Genfluss, Mutation, natürliche Selektion, sexuelle Selektion). Das gesamte Wissen ist in die Spielmechanik eingearbeitet. So entsteht der Effekt des spielerischen Lernens."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch