Civilization 6: Keine weitere "große Erweiterung" geplant; "New Frontier Pass" soll Wiederspielbarkeit stärken

Nach der gestrigen Ankündigung von sechs weiteren DLC-Paketen für Civilization 6 ( New Frontier Pass ) hat Anton Strenger (Lead Designer bei Firaxis) gegenüber PCGamesN bestätigt , dass sie derzeit keine Pläne für eine dritte "große Erweiterung" wie Civilization 6: Rise and Fall und Civilization 6: Gathering Storm hätten.Anton Strenger: "Wir waren der festen Überzeugung, dass der aktuelle Stand der Spielmechaniken, der Spieltiefe und der Balance von Civ 6 nach zwei Erweiterungen seit der Markteinführung in einer sehr guten Position ist und eine zusätzliche Erweiterung das Spielerlebnis noch komplexer machen könnte, was unserer Meinung nach der Balance schaden und das Spiel übermäßig verkomplizieren würde."Der Season Pass umfasst acht Zivilisationen, neun Anführer, sechs zusätzliche Spielmodi und weitere Inhalte für das Strategiespiel. Die Inhalte werden in sechs DLC-Paketen veröffentlicht, die zwischen dem 21. Mai 2020 bis März 2021 im Zweimonatsrhythmus erscheinen werden.Angesprochen auf den Preis (39,99 Euro für den New Frontier Pass) sagte der Lead Designer: "Wir wissen, dass sich unsere Spieler darüber einig sind, dass sie sich mehr Anführer und Zivilisationen wünschen - und davon werden wir viele bereitstellen. Die Summe all dessen, was wir liefern - Zivilisationen, Anführer, Spielmodi, Wunder und Stadtstaaten - wird genau die Wiederspielbarkeit bieten, die sich Civilization-Spieler wünschen und erwarten. Wir glauben auch, dass die neuen Spielmodi, die wir hinzufügen, eine tolle Ergänzung sind, insbesondere für erfahrene Civ-6-Spieler, die ihr Spiel ein wenig aufpeppen wollen. Sie sorgen für eine große Wiederspielbarkeit, da sie gemischt und kombiniert werden können - und wenn die Spieler später im [Season] Pass zu einigen der DLC-Packs kommen, werden sie all den Spaß und die reichhaltigen Kombinationen sehen, die wir bei unseren Spieltests haben. (...) Mit jeder Veröffentlichung werden die Spieler von New Frontier Pass etwas bekommen, das die Art und Weise, wie eine Partie in Civilization 6 abläuft, erheblich verändern kann. Außerdem werden wir zwischen den einzelnen DLC-Packs kostenlose Updates bereitstellen, die neue Karten, Szenarien, Balance-Updates und vieles mehr enthalten werden."Auf mögliche Verbesserungen bestehender Spielsysteme (wie z.B. die Künstliche Intelligenz) wurde nicht eingegangen.Letztes aktuelles Video: Developer Update - New Frontier Pass