Civilization 6: Maya- und Großkolumbien-Paket (DLC): Erster Eindruck von Wac Chanil Ajaw

Montag wurde der "New Frontier-Pass" für Civilization 6 angekündigt. Der Season Pass umfasst acht Zivilisationen, neun Anführer, sechs Spielmodi und weitere Spielinhalten. Die Inhalte werden bis März 2021 im Zweimonatsrhythmus erscheinen. Das erste DLC-Paket - das Maya- und Großkolumbien-Paket - wird am 21. Mai 2020 für PC, Mac, Linux, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Der New Frontier-Pass ist zum Preis von 39,99 Euro erhältlich. Das Maya- und Großkolumbien-Paket kann einzeln für 8,99 Euro erworben werden.Die Maya-Zivilisation aus dem ersten DLC-Paket wird von Wac Chanil Ajaw angeführt. Wac Chanil Ajaw setzt nicht auf herkömmliche Süßwasserquellen, um ihr eng verbundenes Reich aufzubauen. Stattdessen nutzt sie ein Netzwerk von Bauernhöfen und Plantagen."Die Maya planen ihre Siedlungen anders als andere Zivilisationen. Sie errichten ihre Unterkünfte in der Nähe von Bauernhöfen und nicht in der Nähe von Süßwasser. An Luxusgüter angrenzende Siedlungen erhalten zusätzliche Annehmlichkeiten. Wac Chanil Ajaw will ihre Städte in der Nähe der Hauptstadt wissen, also gründe früh mehrere Städte und verstärke sie mit deinen Hul'che-Speerschleuderern. Richtig platzierte Observatoriumsbezirke erhalten zusätzliche Wissenschaft durch angrenzende Bauernhöfe und Plantagen und verschaffen dir so einen technologischen Vorsprung gegenüber anderen Zivilisationen, um dein Volk in den Weltraum zu katapultieren oder dir einen wichtigen Vorteil für einen anderen Sieg zu gewähren."Letztes aktuelles Video: New Frontier Pass - First Look Maya