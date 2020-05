Civilization 6: Maya- und Großkolumbien-Paket (DLC): Erster Eindruck von Simón Bolívar

Am 21. Mai wird das erste DLC-Paket - das Maya- und Großkolumbien-Paket - für Civilization 6 auf PC, Mac, Linux, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Die Erweiterung umfasst zwei Zivilisationen, zwei Anführer, den Apokalypse-Spielmodus sowie neue Stadtstaaten und Ressourcen. Das Maya- und Großkolumbien-Paket kann einzeln für 8,99 Euro erworben werden. Es ist aber auch im "New Frontier-Pass" für 39,99 Euro erhältlich.Die Einheiten von Simón Bolívar (Großkolumbien) sind flink und sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung stark. Die Entwickler erklären:"Dank der zusätzlichen Fortbewegung sind lange Märsche über Ebenen oder Hügel ein Kinderspiel für die Militäreinheiten Großkolumbiens, ganz gleich, ob sie durch eigenes Gebiet patrouillieren oder feindliche Länder befreien. Eine Beförderung im Einsatz beendet nicht die Runde der betroffenen Einheit, sodass sie sich gleich wieder in den Kampf stürzen kann. Mit jedem neuen Zeitalter schließen sich Simón Bolívar weitere Comandantes General an und stärken seine Armee mit zusätzlicher Kampfstärke und Fortbewegung. Die Llaneros sind in der Nähe eines Comandante General oder weiterer Llaneros am stärksten und bilden ein starkes Grundgerüst für die Armee im Mittelteil des Spiels. Haciendas bieten Nahrung und Produktion für fortdauernde Kriegsbemühungen. Simón Bolívars Stärke liegt darin, Großkolumbien zu einem Herrschaftssieg zu führen. Diese Macht kann aber auch Ressourcen für andere Ziele schaffen."Letztes aktuelles Video: New Frontier Pass - First Look Gran Colombia