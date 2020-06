Civilization 6: Red Death (PC): Zweite Season mit Zombies und Aliens

Am 25. Juni wird ein Update mit Änderungen, Anpassungen und Ergänzungen für Civilization 6 veröffentlicht werden. Das Update wird die Season 2 für Civilization 6: Red Death auf PC, Mac und Linux einläuten. Red Death ist der "Battle-Royale-Modus" in Civ 6, in dem bis zu zwölf Spieler nach dem "Free-For-All-Prinzip" darum kämpfen, einem sterbenden Planeten zu entkommen, auf dem ein sich ausbreitender radioaktiver Sturm tobt.Die bestehenden Fraktionen werden mit Season 2 überarbeitet und mit Zombies sowie Aliens werden zwei neue Fraktionen eingeführt. Bei den Zombies werden sämtliche Kampfeinheiten durch Zombiehorden ersetzt, die besiegte Gegner in weitere Zombiehorden verwandeln können, aber in jeder Runde Schaden erleiden. Die Aliens hingegen besitzen Tarnfähigkeiten, mit denen sie ihre Gegner in Hinterhalte locken oder sich aus gefährlichen Situationen retten können - und sie regenerieren Gesundheit. Am Mittwoch, den 24. Juni um 20:00 Uhr, wird Firaxis noch einen Community-Livestream veranstalten.Letztes aktuelles Video: Community-Update Juni 2020